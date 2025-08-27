6 को उतारा मौत के घाट, पति के भाई से की शादी, हैवानियत की हद ऐसी कंपा देगी रूह, दिनों तक दिलोदिमाग पर छाई रहेगी ये कहानी

क्या आपने कभी सुना है कि कोई महिला अपने ही पूरे परिवार को धीरे-धीरे खत्म कर दे, वो भी खाने में जहर मिलाकर? नेटफ्लिक्स पर आई डॉक्यूमेंट्री फिल्म ‘Curry & Cyanide: The Jolly Joseph Case' एक ऐसी ही सच्ची कहानी पर बेस्ड एक डॉक्यूमेंट्री है, जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे कि एक महिला इतनी बेरहम कैसे हो सकती है, जो अपने ही परिवार को मौत के घाट उतार दे. हम यकीन से कह सकते हैं कि इस सीरीज को देखने के बाद कई दिनों तक आपको नींद नहीं आएगी.

केरल की रहने वाली जॉली जोसेफ की जिंदगी बाहर से तो बहुत ही सीधी-सादी दिखती थी. एक महिला, जो दो बच्चों की मां है. पढ़ी-लिखी, चर्च जाने वाली और सबके साथ हंसकर बात करने वाली. लेकिन इस मासूम से दिखने वाले चेहरे के पीछे एक ऐसा खौफनाक राज छुपा था. जिसे जानकर किसी की भी रूह कांप जाए.

प्यार और प्रॉपर्टी के लिए 6 कत्ल

जॉली पर आरोप है कि उसने 2002 से 2016 के बीच अपने ही घर के 6 लोगों को खाने में सायनाइड मिलाकर मार डाला. इनमें उसके पति, सास-ससुर, देवर, और परिवार के दो अन्य सदस्य शामिल थे. वजह क्या थी? प्रॉपर्टी और एक ऐसा प्यार, जिसे पाने के लिए उसने ये खौफनाक रास्ता चुना. हत्या की यह चेन तब रुकी जब परिवार को शक हुआ और पुलिस जांच में असलियत सामने आई. धीरे-धीरे सच्चाई निकली और खुलासा हुआ कि हर बार मौत एक ही पैटर्न से हो रही थी. यानी कि खाने या ड्रिंक में जहर मिलाकर.

फिर पति के कजिन से रचाई शादी

इतना ही नहीं, जॉली ने अपने पति की मौत के कुछ साल बाद उसी के कजिन शाजू से शादी करने की कोशिश भी की, जिसके दो बच्चे थे और पत्नी की पहले ही मौत हो चुकी थी. अब पुलिस को शक है कि उस महिला की मौत भी जॉली की साजिश का हिस्सा थी.

सस्पेंस से भरपूर डॉक्यूमेंट्री

नेटफ्लिक्स की यह डॉक्यूमेंट्री ‘Curry & Cyanide' जॉली जोसेफ केस को विस्तार से दिखाती है. इसमें परिवार के सदस्यों, पुलिस अफसरों और केस से जुड़े कई लोगों के इंटरव्यू हैं, जो दिखाते हैं कि कैसे एक महिला ने अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए अपनों को ही मौत के घाट उतार दिया.