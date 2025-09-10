झारखंड: युवक ने स्कूल में घुस शिक्षिका से की बदसलूकी, लोगों के रोकने पर भी नहीं रुका

झारखंड के रांची के पिठोरिया थाना क्षेत्र के कटमकुली गांव स्थित एक सरकारी स्कूल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान एक युवक द्वारा शिक्षिका से अभद्रता करने का मामला सामने आया है. आरोप है कि खुर्शीद अंसारी नामक युवक, जो इसी गांव का निवासी है, वो स्कूल परिसर में घुस आया और छात्र-छात्राओं व शिक्षकों के सामने शिक्षिका से बदसलूकी की. साथ ही उसने शिक्षिका के धर्म को लेकर उसने आपत्तिजनक टिप्पणी की और हिंदू संगठनों का नाम लेकर धमकी भी दी.

युवक की बदतमीजी के वीडियो भी आए

घटना के वीडियो में देखा जा सकता है कि स्कूल के परिसर में भीड़ जुटी हुई है और युवक लगातार चिल्ला रहा है. लोगों के रोकने पर भी वो रुक नहीं रहा बल्कि लगातार बदतमीजी किए जा रहा है. वीडियो में कई जगहों पर गालियां भी सुनाई दे रही है. इन वीडियोज को सोशल मीडिया पर कई जगह शेयर किया गया है, कई लोग वीडियो शेयर कर युवक के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

युवक की हरकत से गुस्से में स्कूल स्टाफ

युवक की इस हरकत से स्कूल स्टाफ और स्थानीय लोग आक्रोशित हैं. मामले की जानकारी मिलते ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. फिलहाल इस घटना को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन ग्रामीणों ने कार्रवाई की मांग की है. सोशल मीडिया पर जो वीडियो सामने आए है, उसमें युवक को हल्ला मचाते और बदसलूकी करते हुए देखा जा सकता है. हालांकि तमाम लोग उसे मनाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो फिर भी नहीं मानता है.