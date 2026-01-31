बिहार : युवक को गाय देखना भारी पड़ा, जबरन रचा दी गई शादी, अब इंसाफ की लगा रहा गुहार

बिहार के खगड़िया जिले के परबत्ता प्रखंड अंतर्गत कवेला पंचायत के डुमरिया खुर्द गांव निवासी युवक मन्नयम कुमार ने जबरन विवाह कराने और मारपीट किए जाने का गंभीर आरोप लगाया है. इस संबंध में पीड़ित युवक ने परबत्ता थाना में लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है. मन्नयम कुमार का आरोप है कि उसे सुनियोजित साजिश के तहत अगवा कर पिस्टल के बल पर शादी करने के लिए मजबूर किया गया.

पिस्टल दिखाकर जबरन शादी, विरोध जताने पर मारपीट

पीड़ित के अनुसार, 29 जनवरी को दोपहर करीब 2 बजे गांव के ही कमल कुमार राय उसे गाय दिखाने के बहाने कन्हैयाचक गांव लेकर गया. इसके बाद उसे अलग‑अलग गांवों में घुमाते हुए सिराजपुर पहुंचाया गया. युवक का कहना है कि सिराजपुर में मोबाइल चार्ज कराने के बहाने उससे फोन ले लिया गया. जब उसने घर लौटने की बात कही, तो वहां मौजूद 5 से 6 लोगों ने उसे पकड़ लिया और पिस्टल सटाकर शादी करने का दबाव बनाया. विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई.

लड़की पक्ष ने क्या कुछ कहा

पीड़ित के अनुसार, दबाव और मारपीट के बीच रात करीब 11 बजे उसका कुंदन कुमारी से जबरन विवाह करा दिया गया. बाद में किसी तरह मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस ने हस्तक्षेप किया और युवक को मुक्त कराया. वहीं, इस मामले में लड़की पक्ष ने युवक द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को पूरी तरह निराधार और झूठा बताया है. लड़की पक्ष का कहना है कि विवाह आपसी सहमति से हुआ है और जबरन शादी कराने का आरोप बेबुनियाद है.

पुलिस ने क्या कुछ बताया

इस संबंध में परबत्ता थाना प्रभारी सुमंत कुमार ने बताया कि मामले में लिखित शिकायत प्राप्त हुई है. पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आगे विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी. पुलिस का कहना है कि सभी तथ्यों की गहन जांच के बाद ही सच्चाई सामने आएगी.