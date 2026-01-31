विज्ञापन
बिहार में 2 इंच जमीन की कीमत 'मौत', पटना में दिल दहला देने वाली घटना, भतीजे ने चाचा को मारी गोली

क्या महज 2 इंच की जमीन किसी की जान से ज्यादा कीमती हो सकती है? राजधानी के फतुहा में एक ऐसी ही रूह कंपा देने वाली वारदात सामने आई है, जहां जमीन के एक मामूली से टुकड़े के लिए एक हंसता-खेलता परिवार तबाह हो गया.

  • राजधानी के फतुहा के रसलपुर गांव में दो इंच जमीन के विवाद ने एक परिवार को पूरी तरह तबाह कर दिया है
  • राजकुमार प्रसाद और श्रवण प्रसाद के बीच जमीन विवाद का मामला सामान्य बातचीत के दौरान लगभग सुलझ रहा था
  • शिवम ने अचानक देसी कट्टा लहराते हुए अंधाधुंध फायरिंग कर तीन लोगों की जान ले ली और एक घायल हुआ
पटना (फतुहा):

क्या महज 2 इंच की जमीन किसी की जान से ज्यादा कीमती हो सकती है? राजधानी के फतुहा में एक ऐसी ही रूह कंपा देने वाली वारदात सामने आई है, जहां जमीन के एक मामूली से टुकड़े के लिए एक हंसता-खेलता परिवार तबाह हो गया. रसलपुर गांव में शुक्रवार की सुबह जो हुआ, उसने मानवता को शर्मसार कर दिया है.

घटना रसलपुर गांव की है, जहां राजकुमार प्रसाद और श्रवण प्रसाद के बीच लंबे समय से मात्र 2 इंच जमीन को लेकर विवाद चल रहा था. चश्मदीदों के मुताबिक, शुक्रवार सुबह दोनों पक्ष जमीन पर खड़े होकर सामान्य बातचीत कर रहे थे. मामला लगभग सुलझ चुका था, लेकिन तभी राजकुमार का बेटा शिवम हाथ में देसी कट्टा लहराते हुए वहां पहुंचा. इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, शिवम ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी. नफरत की आग में जल रहे युवक ने अपने ही परिवार को खत्म करने की ठान ली थी. 

लाशों के ढेर में तब्दील हुई चौखट

हमला इतना अचानक और घातक था कि किसी को संभलने का मौका नहीं मिला. पहली गोली 50 वर्षीया राजमंत्री देवी के सिर में लगी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. दूसरी गोली से आरोपी ने अपने चचेरे भाई राजन प्रसाद को निशाना बनाया, जो फिलहाल जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है. तीसरी गोली बीच-बचाव करने आए पड़ोसी देवसागर सिंह को लगी. इलाज के दौरान पीएमसीएच (PMCH) में उन्होंने भी दम तोड़ दिया. मृतका का बेटा जितेन्द्र कुमार ने कहा, "पिता और चाचा के बीच सामान्य बात हो रही थी. विवाद इतना बड़ा नहीं था कि जान ली जाए. चचेरे भाई ने अचानक आकर खूनी खेल खेल दिया."

पुलिस की कार्रवाई: SIT गठित, घर से बरामद हुआ हथियारों का जखीरा

वारदात के बाद गांव में सन्नाटा पसरा है और तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. फतुहा एसडीपीओ-1 अवधेश कुमार और थाना अध्यक्ष सदानंद साह ने दल-बल के साथ आरोपी के घर पर छापेमारी की. इसमें दो देसी कट्टे (वारदात में इस्तेमाल संदिग्ध), एक तलवार और एक बाइक बरामद हुए हैं. ग्रामीण एसपी के निर्देश पर विशेष जांच टीम (SIT) का गठन किया गया है, जो फरार आरोपियों की तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम (NMC और PMCH) के लिए भेज दिया है.

