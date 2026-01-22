विज्ञापन
छॉलीवुड अभिनेता मोहित साहू पर एक युवती ने जबरदस्ती शादी कराने और बेरहमी से मारपीट करने के गंभीर आरोप लगाए हैं. युवती का कहना है कि आरोपी पहले से शादीशुदा था और सच्चाई छिपाकर उज्जैन ले जाकर शादी करवाई.

छॉलीवुड एक्टर पर गंभीर आरोप, युवती ने कहा- जबरदस्ती की शादी, फिर बेहरमी से पीटा 

Chhollywood Actor Mohit Sahu: छत्तीसगढ़ की फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े एक अभिनेता पर गंभीर आरोप सामने आए हैं. एक युवती ने छॉलीवुड एक्टर मोहित साहू पर जबरदस्ती शादी करने, शादी से मुकरने और बेरहमी से मारपीट करने का आरोप लगाया है. मामला सामने आते ही इलाके में हड़कंप मच गया है और पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है.

जबरदस्ती उज्जैन ले जाकर कराई शादी

पीड़ित युवती का आरोप है कि मोहित साहू उसे जबरदस्ती उज्जैन ले गया और वहां उससे शादी करवाई. युवती का कहना है कि उज्जैन से लौटने के बाद मोहित ने शादी स्वीकार करने से इनकार कर दिया और रिश्ते से पीछे हट गया.

पहले से शादीशुदा होने का आरोप

युवती ने यह भी आरोप लगाया है कि मोहित साहू पहले से शादीशुदा है. इसके बावजूद उसने सच्चाई छिपाकर उसे उज्जैन ले जाकर शादी की. आरोप है कि मोहित अपनी पत्नी और युवती दोनों को अलग-अलग जगह रख रहा था. पीड़िता के अनुसार, दोनों के बीच विवाद बढ़ने के बाद मोहित साहू कथित रूप से उसके घर में जबरदस्ती घुस आया. युवती का कहना है कि आरोपी ने ठोस वस्तु से उस पर हमला किया, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं.

पुलिस ने कराया मेडिकल परीक्षण

यह घटना भाठागांव के सिल्वर वॉक अपार्टमेंट, ब्लॉक नंबर 410 की बताई जा रही है. मारपीट के बाद युवती को चोटें आईं, जिसके बाद उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण (एमएलसी) कराया है. पुलिस का कहना है कि रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस जांच में जुटी, बयान दर्ज

मामला पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र का है. इस संबंध में CSP पुरानी बस्ती देवांश सिंह ने बताया कि एक महिला ने मोहित साहू के खिलाफ मारपीट की शिकायत दर्ज कराई है. महिला को चोटें आई हैं और मेडिकल परीक्षण कराया गया है. फिलहाल मामले की जांच की जा रही है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की जाएगी. पुलिस का कहना है कि जांच के बाद सच्चाई सामने आएगी. आरोप गंभीर हैं, ऐसे में कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल मोहित साहू की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

