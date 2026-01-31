नालंदा में दरोगा की दबंगई, महिला को बाल पकड़कर खींचा और मारा थप्पड़

बिहार के नालंदा जिले से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि वर्दी पहने एक दारोगा एक महिला को बाल पकड़कर खींच रहा है और फिर उसे थप्पड़ मार देता है. बताया जा रहा है कि यह वीडियो थरथरी थाना क्षेत्र के दिरीपुर गांव का है.

ये भी पढ़ें : पटना में NEET छात्रा की मौत की जांच CBI करेगी, नीतीश सरकार ने की सिफारिश

क्या है पूरा मामला

जानकारी के अनुसार, थरथरी थाना के थानाध्यक्ष संजय कुमार न्यायालय के आदेश पर एक मामले में इस्तेहार लेकर राम बच्चन प्रसाद को गिरफ्तार करने के लिए उनके घर पहुंचे थे. इसी दौरान घर में मौजूद आंगनबाड़ी सेविका विजय सरस्वती ने पुलिस से रात में आने को लेकर सवाल किया. आरोप है कि इसी बात पर थानाध्यक्ष संजय कुमार ने महिला का बाल पकड़कर खींचा और उसे थप्पड़ मार दिया.

ये भी पढ़ें :बिहार में 2 इंच जमीन की कीमत 'मौत', पटना में दिल दहला देने वाली घटना, भतीजे ने चाचा को मारी गोली

पुलिस की हो रही किरकिरी

घटना के बाद थानाध्यक्ष राम बच्चन प्रसाद को गिरफ्तार कर अपने साथ लेकर चले गए. इस पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस के रवैये पर सवाल उठने लगे हैं. मामले को लेकर हिलसा डीएसपी-2 ऋषि राज ने बताया कि वायरल वीडियो की सत्यता की जांच कराई जा रही है, जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.