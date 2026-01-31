विज्ञापन
नालंदा में दरोगा की दबंगई, महिला को बाल पकड़कर खींचा और मारा थप्पड़

बिहार के नालंदा जिले के थरथरी थाना क्षेत्र से एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें दारोगा पर महिला का बाल पकड़कर खींचने और थप्पड़ मारने का आरोप है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

नालंदा में दरोगा की दबंगई, महिला को बाल पकड़कर खींचा और मारा थप्पड़
  • नालंदा के थरथरी थाना क्षेत्र के दिरीपुर गांव में थानाध्यक्ष ने एक महिला को बाल पकड़कर खींचा और थप्पड़ मारा
  • थानाध्यक्ष संजय कुमार राम बच्चन प्रसाद को गिरफ्तार करने उनके घर गए थे, जहां महिला ने पुलिस से सवाल किया था
  • महिला आंगनबाड़ी सेविका विजय सरस्वती ने पुलिस के रात में आने पर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद विवाद हुआ
नालंदा:

बिहार के नालंदा जिले से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि वर्दी पहने एक दारोगा एक महिला को बाल पकड़कर खींच रहा है और फिर उसे थप्पड़ मार देता है. बताया जा रहा है कि यह वीडियो थरथरी थाना क्षेत्र के दिरीपुर गांव का है.

क्या है पूरा मामला

जानकारी के अनुसार, थरथरी थाना के थानाध्यक्ष संजय कुमार न्यायालय के आदेश पर एक मामले में इस्तेहार लेकर राम बच्चन प्रसाद को गिरफ्तार करने के लिए उनके घर पहुंचे थे. इसी दौरान घर में मौजूद आंगनबाड़ी सेविका विजय सरस्वती ने पुलिस से रात में आने को लेकर सवाल किया. आरोप है कि इसी बात पर थानाध्यक्ष संजय कुमार ने महिला का बाल पकड़कर खींचा और उसे थप्पड़ मार दिया.

पुलिस की हो रही किरकिरी

घटना के बाद थानाध्यक्ष राम बच्चन प्रसाद को गिरफ्तार कर अपने साथ लेकर चले गए. इस पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस के रवैये पर सवाल उठने लगे हैं. मामले को लेकर हिलसा डीएसपी-2 ऋषि राज ने बताया कि वायरल वीडियो की सत्यता की जांच कराई जा रही है, जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

