लिव-इन पार्टनर से कर रही थी शादी की मांग, बॉडी के हुए 7 टुकड़े; जानिए कैसे खुला कत्ल का राज

एसएसपी झांसी बीबीजीटीएस मूर्ति ने बताया कि रचना यादव हत्याकांड में फरार चल रहे 25 हजार रुपये के इनामी आरोपी प्रदीप उर्फ़ दीपक अहिरवार से देर रात पुलिस की मुठभेड़ हो गई. पढ़िए खौफनाक कत्ल की कहानी...

लिव-इन पार्टनर से कर रही थी शादी की मांग, बॉडी के हुए 7 टुकड़े; जानिए कैसे खुला कत्ल का राज
  • 13 अगस्त को झांसी के किशोरपुरा गांव में खेत पर बने कुएं में एक महिला की दो बोरियों में भरी लाश मिली.
  • 20 अगस्त को एसएसपी ने बताया कि शव मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ की रहने वाली 35 वर्षीय रचना यादव का था.
  • वह महेबा गांव के पूर्व प्रधान के साथ लिव-इन में रहती थी. शादी का दबाव बनाने पर उसका कत्ल कर दिया गया.
पहले पति से तलाक और दूसरे पति की मौत के बाद लिव-इन रिलेशन में रह रही महिला को शादी के लिए दबाव बनाना महंगा पड़ गया. महिला की जिद से परेशान लिव-इन पार्टनर ने अपने दो साथियों से मिलकर युवती की गला दबाकर हत्या कर दी और मामला छिपाने के लिए युवती के शव के सात टुकड़े कर बोरियों में भरकर कुएं और नदी में फेंक दिए. 13 अगस्त को झांसी जनपद के टोढ़ीफतेहपुर थाना क्षेत्र के किशोरपुरा गांव में खेत पर बने कुएं में एक महिला की दो बोरियों में भरी लाश मिली. लाश के पैर और सिर गायब होने से पुलिस शिनाख्त में जुट गई.

MP के टीकमगढ़ की रहने वाली

पुलिस को कुछ सुराग मिले तो उन पर काम किया तो चौंकाने वाली कहानी सामने आई. 20 अगस्त को एसएसपी ने बताया कि शव मध्य प्रदेश के टीकमगढ़  की रहने वाली 35 वर्षीय रचना यादव का था. उसका पहले पति से तलाक हो गया था. इसके बाद वह टोड़ी फतेहपुर क्षेत्र निवासी शिवराज यादव के साथ रहने लगी थी और दोनों की शादी हो गई थी. इसी बीच शिवराज की मौत हो गई. फिर वह महेबा गांव के पूर्व प्रधान संजय पटेल के संपर्क में दो साल पहले आई. दोनों गांव से बाहर लिव इन में रहने लगे. फिर रचना संजय पर शादी का दबाव बनाने लगी, लेकिन पहले से शादीशुदा संजय उससे शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन रचना जिद पर अड़ी थी. ऐसे में 9 अगस्त को संजय ने अपने रिश्तेदार संदीप पटेल व दोस्त दीपक अहिरवार के साथ मिलकर रचना को खत्म करने की योजना बनाई.

कैसे हुआ रचना यादव का कत्ल

तीनों रचना को इलाज के बहाने कार से ले गये और रास्ते में गला दबाकर हत्या कर दी. इसके बाद दीपक अहिरवार ने रचना की लाश के 7 टुकड़े किए और बोरियों में बंद कर दिया. धड़ व हाथ तीन बोरियों में भरकर गांव के बाहर खेत में बने कुएं में फेक दिया, जबकि सिर व पैर अलग-अलग बोरियों में रखकर रेवन नदी में फेंक दिया. 13 अगस्त को कुएं से लाश मिलने पर पुलिस जांच में जुटी और आसपास के गांव से गुम हुई महिलाओं की जानकारी ली. इसी बीच महिला के भाई को सूचना मिली तो उसने पुलिस से संपर्क किया. सुराग मिलते ही पुलिस ने संजय पटेल से पूछताछ की तो वह सकपका गया. फिर सख़्ती से पूछताछ में उसने सारा राजफाश कर दिया. पुलिस ने संजय व संदीप को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 21 अगस्त को पुलिस ने दीपक अहिरवार को मुठभेड़ में एनकाउंटर कर पकड़ लिया है.

एसएसपी झांसी बीबीजीटीएस मूर्ति ने बताया कि रचना यादव हत्याकांड में फरार चल रहे 25 हजार रुपये के इनामी आरोपी प्रदीप उर्फ़ दीपक अहिरवार से देर रात पुलिस की मुठभेड़ हो गई. आरोपी की फायरिंग के जवाब में पुलिस द्वारा की गई फायरिंग में दीपक के पैर में गोली लगी. उसे गिरफ्तार कर मेडिकल कॉलेज भिजवाया गया. घायल हत्यारोपी के पास से एक तमंचा व कारतूस तथा बिना नंबर की बाइक बरामद की गई है.

