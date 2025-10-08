विज्ञापन
अर्जेंटीना में इंटरपोल की बड़ी कार्रवाई, हजारों महिलाओं से रोमांस स्कैम करने वाला गिरफ्तार

यह देश में पहला मामला है, जब किसी भगोड़े को इंटरपोल के रेड नोटिस के साथ-साथ सिल्वर नोटिस के आधार पर पकड़ा गया है.

  • इंटरपोल के ऑपरेशन जैकल के तहत नाइजीरिया के नागरिक को गिरफ्तार किया है
  • आरोपी ने विश्वभर की हजारों महिलाओं को निशाना बनाकर रोमांस स्कैम किए
  • यह पहला मौका है, जब किसी भगोड़े को रेड और सिल्वर नोटिस के आधार पर पकड़ा
नई दिल्ली:

अर्जेंटीना की फेडरल पुलिस ने इंटरपोल के वैश्विक अभियान Operation Jackal के तहत नाइजीरिया के नागरिक Ikechukwu N. को गिरफ्तार किया है. यह देश में पहला मामला है, जब किसी भगोड़े को इंटरपोल के रेड नोटिस के साथ-साथ सिल्वर नोटिस के आधार पर पकड़ा गया है. आरोपी पर आरोप है कि उसने भारत समेत दुनिया भर की हज़ारों महिलाओं को निशाना बनाकर रोमांस स्कैम को अंजाम दिया.

इस मामले में आरोपी पर क्या आरोप

इस मामले में ये भी आरोप है कि एक अंतरराष्ट्रीय साइबर क्राइम नेटवर्क का संचालन किया. इस कार्रवाई में अर्जेंटीना की फेडरल पुलिस (PFAOficial), एयर सिक्योरिटी पुलिस (seguridadpsa), IFCACC, FIS और इंटरपोल ब्राजील ने संयुक्त रूप से हिस्सा लिया. इंटरपोल का सिल्वर नोटिस एक पायलट प्रोजेक्ट है, जिसे जनवरी 2025 में लॉन्च किया गया था.

आरोपी की गिरफ्तारी क्यों बड़ी कार्रवाई

इसका उद्देश्य सदस्य देशों को अपराध से अर्जित संपत्तियों को ट्रैक करने और उन्हें जब्त करने में मदद करना है. यह गिरफ्तारी इंटरपोल के अंतरराष्ट्रीय सहयोग और तकनीकी नवाचार की एक बड़ी सफलता मानी जा रही है, जो पश्चिम अफ्रीकी संगठित आपराधिक गिरोहों पर लगाम कसने की दिशा में एक अहम कदम है.

