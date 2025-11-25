कौन है सेलिना जेटली के पति पीटर हाग ? जिन पर एक्ट्रेस ने लगाया घरेलू हिंसा करने का आरोप

मुंबई की एक अदालत ने मंगलवार को पूर्व बॉलीवुड अभिनेत्री और मिस इंडिया विजेता सेलिना जेटली के पति, ऑस्ट्रियन होटल कारोबारी पीटर हाग को नोटिस जारी किया है. सेलिना ने अपने पति के खिलाफ घरेलू हिंसा कानून के तहत केस दर्ज किया है. उन्होंने पीटर पर शारीरिक, मानसिक, यौन और मौखिक उत्पीड़न का आरोप लगाया है. सेलिना ने अपनी याचिका में बताया कि उन्हें पीटर की प्रताड़ना के कारण ऑस्ट्रिया स्थित अपना घर छोड़कर भारत लौटना पड़ा. वह काफी डर और दुख के साथ भारत आई हैं.

ये भी पढ़ें: जब धर्मेंद्र ने अमिताभ बच्चन के सामने पढ़ी थी शायरी 'महान मां की ममता हूं मैं...', वाह-वाह कर तालियां बजाते रह गए थे बिग बी

कौन है सेलिना जेटली के पति पीटर हाग

सेलिना जेटली और पीटर हाग की शादी 23 जुलाई 2011 को ऑस्ट्रिया के एक हजार साल पुराने मठ में बहुत सादगी से हुई थी. दोनों को 2012 में जुड़वां बेटों का जन्म हुआ. साल 2017 में फिर जुड़वां बेटे पैदा हुए, जिनमें से एक बच्चे की दिल की बीमारी के कारण मृत्यु हो गई थी. पीटर हाग ऑस्ट्रिया के बड़े होटल कारोबारी हैं. उन्होंने दुबई और सिंगापुर की कई मशहूर होटल चेन में ऊंचे पदों पर काम किया है.

सेलिना जेटली और पीटर हाग की लव स्टोरी

हाल ही में सेलिना जेटली अपने भाई मेजर (रिटायर्ड) विक्रांत कुमार जेटली के लिए भी सुर्खियों में थीं. उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उनके भाई को यूएई में गैर-कानूनी तरीके से हिरासत में रखा गया है और उन्हें कानूनी व चिकित्सकीय मदद चाहिए. पुराने इंटरव्यू में सेलिना ने बताया था कि उनकी और पीटर की पहली मुलाकात दुबई में एक कार्यक्रम में हुई थी. दोनों को पहली नजर में ही एक-दूसरे से प्यार हो गया था. सेलिना ने कहा था, “जैसे ही पीटर कमरे में आए, मुझे लगा कि यही मेरे होने वाले पति हैं.” हैरानी की बात यह है कि पीटर ने भी ठीक यही सोचा था.

2010 में पीटर भारत आए और सेलिना के माता-पिता से मिले. फिर एक शाम मुंबई में सेलिना को साड़ी पहनने को कहा और उन्हें शादी के लिए प्रपोज कर दिया. दोनों एक साल तक सगाई में रहे और फिर शादी कर ली. अब इस घरेलू हिंसा के मामले में कोर्ट ने पीटर हाग को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है.