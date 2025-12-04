भींगे हुए थे कपड़े और हो गया शक, कैसे पकड़ी गई चार बच्चों की कातिल पूनम

पानीपत के गांव भावड़ की रहने वाली पूनम की कातिल करतूत से पूरा देश सन्न है. पूनम नाम की महिला ने अपने बेटे समेत चार बच्चों को केवल इसलिए मार दिया वो उससे देखने में खूबसूरत थे. पूनम की हरकतों पर तो उसके घरवालों पर पहले से शक था लेकिन विधि नामक बच्ची की मौत के बाद सबको इस कातिल महिला पर यकीन हो गया था.

एक दिसंबर को नौल्था में एक बारात की विदाई की रस्म जारी थी. इस दौरान पूनम इस समारोह से गायब थी. कुछ देर बाद घर की महिलाओं ने देखा कि स्टोर रूम का बाहर से बंद है. जैसे ही महिलाओं ने दरवाजा खोला तो अंदर एक टब में बच्ची विधि मिली. परिजन आनन-फानन में उसे अस्पताल ले गए जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

इस घटना के बाद पूनम के रिटायर्ड एएसआई चाचा ससुर और विधि के दादा पाल सिंह भांप ली. उन्होंने इसराना थाने में विधि की हत्या का केस दर्ज कराया. उन्होंने पूनम के कपड़े भींगे देखे थे. इसके बाद पुलिस ने पूनम को हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ की. इसके बाद कातिल पूनम ने सारा राज खोल दिया.

पड़ोसियों ने बताया कि पूनम घर से कम ही निकलती थी. उसे चार अलग-अलग बच्चों को मार डाला. जिसमें एक तो खुद उसका बेटा भी शामिल है. पड़ोसियों ने बताया कि आरोपी पूनम वो घर से बहुत कम निकलती थी इसलिए उनकी उससे बातचीत भी नहीं थी.

पहले भी पूनम पर हुआ था शक

गौरतलब है कि भतीजी जिया की हत्या के बाद पूनम के ताऊ के बेटे सुरेंद्र को भी कातिल महिला पर शक हुआ था. लेकिन कहा जा रहा है कि घरवालों ने इस बात को दबा दिया. पर अब विधि की हत्या के बाद सुरेंद्र ने भी पूनम पर केस किया है.

कातिल पूनम ने कब-कब बच्चों को मारा

-2023 में इशिका की हत्या (9 साल)

-2023 में बेटे शुभम की हत्या (4 साल)

-2025 में जिया की हत्या (8 साल)

-2025 में विधि की हत्या (6 साल)

