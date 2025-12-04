विज्ञापन
विशेष लिंक

भींगे हुए थे कपड़े और हो गया शक, कैसे पकड़ी गई चार बच्चों की कातिल पूनम

पानीपत की रहने वाली पूनम की हरकतों ने हर कोई हैरान है. उसने चार मासूमों को केवल इसलिए मार दिया कि वो अपने आस-पास खूबसूरत लोगों को नहीं देखना चाहती थी.

Read Time: 3 mins
Share
भींगे हुए थे कपड़े और हो गया शक, कैसे पकड़ी गई चार बच्चों की कातिल पूनम
पुलिस के गिरफ्त में कातिल हसीना पूनम
  • पानीपत की पूनम ने खुद से ज्यादा सुंदर कोई बर्दाश्त नहीं था, उसने 4 बच्चों को मार डाला
  • कातिल हसीना पूनम में इतनी बेरहम थी कि उसने अपने बेटे को भी मार डाला
  • अभी पुलिस की गिरफ्त में है पूनम, अधिकारी उससे सारे राज उगलवाने में लगी है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

पानीपत के गांव भावड़ की रहने वाली पूनम की कातिल करतूत से पूरा देश सन्न है. पूनम नाम की महिला ने अपने बेटे समेत चार बच्चों को केवल इसलिए मार दिया वो उससे देखने में खूबसूरत थे. पूनम की हरकतों पर तो उसके घरवालों पर पहले से शक था लेकिन विधि नामक बच्ची की मौत के बाद सबको इस कातिल महिला पर यकीन हो गया था. 

पढ़िए, पानीपत की कातिल हसीना: 3 बच्चियां मारीं, बेटा भी न छोड़ा, वजह बस इतनी- उसे खुद से सुंदर कोई बर्दाश्त नहीं था

एक दिसंबर को नौल्था में एक बारात की विदाई की रस्म जारी थी. इस दौरान पूनम इस समारोह से गायब थी. कुछ देर बाद घर की महिलाओं ने देखा कि स्टोर रूम का बाहर से बंद है. जैसे ही महिलाओं ने दरवाजा खोला तो अंदर एक टब में बच्ची विधि मिली. परिजन आनन-फानन में उसे अस्पताल ले गए जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. 

ये भी पढ़ें, दिखती कैसी थी वो पानीपत की कातिल चाची जिसने खुद की खूबसूरती के लिए बच्चों को मार डाला

इस घटना के बाद पूनम के रिटायर्ड एएसआई चाचा ससुर और विधि के दादा पाल सिंह भांप ली. उन्होंने इसराना थाने में विधि की हत्या का केस दर्ज कराया. उन्होंने पूनम के कपड़े भींगे देखे थे. इसके बाद पुलिस ने पूनम को हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ की. इसके बाद कातिल पूनम ने सारा राज खोल दिया. 

पड़ोसियों ने बताया कि पूनम घर से कम ही निकलती थी. उसे चार अलग-अलग बच्चों को मार डाला. जिसमें एक तो खुद उसका बेटा भी शामिल है. पड़ोसियों ने बताया कि आरोपी पूनम वो घर से बहुत कम निकलती थी इसलिए उनकी उससे बातचीत भी नहीं थी. 

पहले भी पूनम पर हुआ था शक 
गौरतलब है कि भतीजी जिया की हत्या के बाद पूनम के ताऊ के बेटे सुरेंद्र को भी कातिल महिला पर शक हुआ था. लेकिन कहा जा रहा है कि घरवालों ने इस बात को दबा दिया. पर अब विधि की हत्या के बाद सुरेंद्र ने भी पूनम पर केस किया है. 

कातिल पूनम ने कब-कब बच्चों को मारा 

-2023 में इशिका की हत्या  (9 साल) 
-2023 में बेटे शुभम की हत्या (4 साल) 
-2025 में जिया की हत्या  (8 साल) 
-2025 में विधि की हत्या   (6 साल) 
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Haryana News, Panipat News, Haryana Police
Get App for Better Experience
Install Now