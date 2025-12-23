विज्ञापन
हरियाणा की स्कूलों में छुट्टियों का ऐलान, शिक्षा विभाग ने जारी किए आदेश; 1 से 15 जनवरी तक रहेगी छुट्टी

हरियाणा सरकार ने Winter Vacation का ऐलान कर दिया है. सभी सरकारी और निजी स्कूल 1 जनवरी से 15 जनवरी 2026 तक बंद रहेंगे. 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों को Practical Exams के लिए बुलाया जा सकता है. अधिक जानकारी के लिए Official Notification देखें...

हरियाणा की स्कूलों में छुट्टियों का ऐलान, शिक्षा विभाग ने जारी किए आदेश; 1 से 15 जनवरी तक रहेगी छुट्टी

Haryana School Winter Vacation 2026: सर्दी के मौसम को देखते हुए हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में शीतकालीन अवकाश की घोषणा कर दी है. शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, सभी स्कूल 1 जनवरी 2026 से 15 जनवरी 2026 तक बंद रहेंगे. इसके बाद 16 जनवरी 2026 से स्कूल पहले की तरह नियमित रूप से खुल जाएंगे.

बोर्ड कक्षाओं के लिए विशेष निर्देश

शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि छुट्टियों के दौरान भी 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को प्रैक्टिकल परीक्षाओं के लिए बुलाया जा सकता है. यह प्रक्रिया CBSE, ICSE और अन्य बोर्ड्स के नियमों के अनुसार होगी. इसलिए बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को स्कूल से मिलने वाले निर्देशों पर ध्यान देना होगा.

क्रिसमस के बाद लगातार छुट्टी! 

हरियाणा के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 25 दिसंबर को क्रिसमस की पक्की छुट्टी है, लेकिन इसके बाद दो और जरूरी छुट्टियां होंगी. जानकारी के मुताबिक, 26 दिसंबर को उधम सिंह जयंती, 27 दिसंबर को गुरु गोबिंद सिंह जयंती और 28 को रेगुलर रविवार की छुट्टी होगी.

इस तरह, 25 दिसंबर से 28 दिसंबर तक कुल चार दिन स्कूल बंद रहेंगे. बच्चों को यह लगातार छुट्टी सर्दियों की शुरुआत में ही मिलेगी. इसके बाद 1 से 16 जनवरी तक छुट्टी रहेगी. 

मौसम विभाग का अलर्ट

मौसम विभाग ने सिरसा, बठिंडा, रोहतक और हिसार समेत हरियाणा के कई हिस्सों में कोल्ड वेव और घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है. अभी कई जगहों पर मिनिमम टेम्परेचर 4 से 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है. सुबह घने कोहरे की वजह से विज़िबिलिटी बहुत कम हो गई है.

स्कूल का टाइम पहले से बदलाव

हरियाणा सरकार ने पहले ही स्कूल का समय बदलकर सुबह देर से करने का आदेश दिया था, ताकि बच्चे बहुत ज्यादा ठंड में बाहर न निकलें. अब, ठंड और कोहरे की गंभीरता को देखते हुए और छुट्टियों की योजना बनाई है.

