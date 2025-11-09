विज्ञापन
विशेष लिंक

झांसी में दिल दहला देने वाली वारदात, प्रेमी ने पहले प्रेमिका को मारी गोली, फिर खुद पर भी फायर

उत्तर प्रदेश के झांसी में नवाबाद थाना इलाके में एक युवक ने पहले लड़की को गोली मारी और फिर खुद को भी गोली मार ली. बताया जा रहा है कि दोनों प्रेमी-प्रेमिका हैं. 

Read Time: 2 mins
Share
झांसी में दिल दहला देने वाली वारदात, प्रेमी ने पहले प्रेमिका को मारी गोली, फिर खुद पर भी फायर
प्रतीकात्‍मक फोटो
  • उत्तर प्रदेश के झांसी में एक युवक ने पहले एक लड़की को गोली मारी और फिर खुद को भी गोली मार ली.
  • घटना झांसी के नवाबाद थाना इलाके की है, जहां यूनिवर्सिटी के पास फायरिंग में दोनों घायल हो गए.
  • पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों को अस्पताल पहुंचाया और मामले की जांच शुरू कर दी है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
झांसी:

प्रेम एक सुखद अहसास है, लेकिन कई बार प्रेम प्रसंग में विवाद इस कदर बढ़ जाता है कि इसका अंत बेहद खौफनाक होता है. ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश में रविवार को सामने आया है, जहां पर एक युवक ने पहले लड़की को गोली मारी और उसके बाद खुद को भी गोली मार ली. गोली लगने से दोनों घायल हो गए. दोनों को अस्‍पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर इलाज चल रहा है. यह घटना प्रेम प्रसंग से जुड़ी बताई जा रही है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. 

उत्तर प्रदेश के झांसी में गोली चलने की इस घटना से स्‍थानीय लोग दहशत में आ गए. पुलिस ने बताया कि यह नवाबाद थाना इलाके की घटना है, जहां पर यूनिवसिटी के पास एक युवक ने पहले लड़की को गोली मारी और फिर खुद को भी गोली मार ली. 

इस घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और उसने दोनों को अस्‍पताल पहुंचाया. इस घटना को प्रेम प्रसंग से जोड़कर देखा जा रहा है और युवक-युवती को प्रेमी-प्रेमिका बताया जा रहा है.  

पुलिस ने इस मामले को दर्ज कर लिया है और यह पता लगाने की कोशिश में जुटी है कि आखिर क्‍यों युवक ने गोली चलाई.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Uttar Pradesh, Firing In Jhansi, Firing In Love Affair
Get App for Better Experience
Install Now