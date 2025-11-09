झांसी में दिल दहला देने वाली वारदात, प्रेमी ने पहले प्रेमिका को मारी गोली, फिर खुद पर भी फायर

प्रेम एक सुखद अहसास है, लेकिन कई बार प्रेम प्रसंग में विवाद इस कदर बढ़ जाता है कि इसका अंत बेहद खौफनाक होता है. ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश में रविवार को सामने आया है, जहां पर एक युवक ने पहले लड़की को गोली मारी और उसके बाद खुद को भी गोली मार ली. गोली लगने से दोनों घायल हो गए. दोनों को अस्‍पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर इलाज चल रहा है. यह घटना प्रेम प्रसंग से जुड़ी बताई जा रही है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

उत्तर प्रदेश के झांसी में गोली चलने की इस घटना से स्‍थानीय लोग दहशत में आ गए. पुलिस ने बताया कि यह नवाबाद थाना इलाके की घटना है, जहां पर यूनिवसिटी के पास एक युवक ने पहले लड़की को गोली मारी और फिर खुद को भी गोली मार ली.

इस घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और उसने दोनों को अस्‍पताल पहुंचाया. इस घटना को प्रेम प्रसंग से जोड़कर देखा जा रहा है और युवक-युवती को प्रेमी-प्रेमिका बताया जा रहा है.

पुलिस ने इस मामले को दर्ज कर लिया है और यह पता लगाने की कोशिश में जुटी है कि आखिर क्‍यों युवक ने गोली चलाई.