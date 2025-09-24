एग्जाम में कम नंबर आए तो गुरुग्राम में 10वीं के छात्र ने 20वीं मंजिल से लगा दी छलांग, मौत

गुरुग्राम की रामप्रस्था सोसाइटी से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां 15 वर्षीय छात्र ने 20वीं मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली. वह 10वीं क्लास में पढ़ता था. शुरुआती जांच से पता चला है कि छात्र हाल ही में एग्जाम में कम नंबर आने से परेशान था.
जानकारी के मुताबिक, घटना से पहले छात्र के पिता ने उससे कम नंबर आने की वजह पूछी थी. बातचीत के दौरान छात्र नाराज हो गया और घर से बाहर चला गया. कुछ देर बाद जब वह लौटा तो 20वीं मंजिल से नीचे छलांग लगा दी. जैसे ही छात्र नीचे गिरा, तेज आवाज सुनकर सोसाइटी के लोग और सुरक्षा गार्ड मौके पर पहुंच गए.
घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. पुलिस ने बताया कि छात्र के पास से फिलहाल कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है. मामले की जांच की जा रही है.
परीक्षा सिर्फ पड़ाव, मंजिल नहीं
बच्चों और अभिभावकों को यह समझना जरूरी है कि एक एग्जाम में कम नंबर आना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि इसके लिए जान देने जैसा कदम उठाया जाए. परीक्षा सिर्फ एक पड़ाव है, मंजिल नहीं है. कम नंबर आने की कई वजह हो सकती हैं, लेकिन इससे यह तय नहीं हो सकता कि बच्चा कितना काबिल है.
दुनिया में कई कामयाब लोग स्कूल में एवरेज परफॉर्मर थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और दिखा दिया कि वह भी बुलंदियां छू सकते हैं. पैरेंट्स को भी समझना चाहिए कि सिर्फ एक एग्जाम उनके बच्चों को किस्मत कै फैसला नहीं कर सकता. उन्हें भी बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए.
|हेल्पलाइन
|वंद्रेवाला फाउंडेशन फॉर मेंटल हेल्थ
|9999666555 या help@vandrevalafoundation.com
|TISS iCall
|022-25521111 (सोमवार से शनिवार तक उपलब्ध - सुबह 8:00 बजे से रात 10:00 बजे तक)
|(अगर आपको सहारे की ज़रूरत है या आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं, जिसे मदद की दरकार है, तो कृपया अपने नज़दीकी मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ के पास जाएं)
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं