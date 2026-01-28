विज्ञापन
ग्रेटर नोएडा: कार रोकना चाहा तो ट्रैफिक पुलिस को ही बोनट पर टांग ले गया शख्स, देखें वीडियो

ग्रेटर नोएडा में एक तेज रफ्तार कार द्वारा पुलिसकर्मी को बोनट पर घसीटने का वीडियो वायरल हो गया. घटना बीटा‑2 थाना क्षेत्र के AWHO टाउनशिप के पास की है.

ग्रेटर नोएडा: कार रोकना चाहा तो ट्रैफिक पुलिस को ही बोनट पर टांग ले गया शख्स, देखें वीडियो
कार पर पुलिसकर्मी को घसीटते हुए
  • ग्रेटर नोएडा के AWHO टाउनशिप के पास एक तेज रफ्तार कार चालक ने पुलिसकर्मी को बोनट पर घसीटा
  • पुलिसकर्मी ने गाड़ी को रोकने का प्रयास किया था, लेकिन चालक ने गाड़ी तेज कर पुलिसकर्मी को घसीटा
  • वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने आरोपी की पहचान और लोकेशन पता लगाने के लिए विशेष टीम बनाई
ग्रेटर नोएडा:

यूपी के ग्रेटर नोएडा से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक तेज रफ्तार कार चालक ने पुलिसकर्मी को रोकते समय गाड़ी नहीं रोकी, बल्कि उसे बोनट पर घसीटते हुए फरार हो गया. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसे लेकर लोगों में आक्रोश है.

वायरल वीडियो पर हरकत में आई पुलिस

वीडियो सामने आने के बाद ग्रेटर नोएडा पुलिस ने इसका संज्ञान लिया है. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक आरोपी की पहचान और लोकेशन का पता लगाने के लिए विशेष टीम गठित की गई है. पुलिस ने वीडियो की मदद से कार को ट्रेस कर लिया है. आरोपी की तलाश की जा रही है.

AWHO टाउनशिप के पास हुई घटना

यह घटना बीटा-2 थाना क्षेत्र के AWHO टाउनशिप के पास हुई, जहां पुलिसकर्मी ने गाड़ी को रोकने का प्रयास किया. इसी दौरान चालक ने गति बढ़ा दी और पुलिसकर्मी कार के बोनट पर जा चढ़ा. गाड़ी कई मीटर तक पुलिसकर्मी को इसी तरह घसीटती चली गई.

पहले भी सामने आ चुकी है ऐसी घटनाएं

ऐसा पहली बार नहीं है जब कोई गाड़ी किसी को बोनट पर घसीटते हुए ले गई हो इससे पहले भी ऐसी कई घटनाएं सामने आ चुकी है. इनमें से कुछ घटनाओं में लोग घायल तक हो गए. अक्सर सोशल मीडिया पर भी लोगों को गाड़ी से घसीटते हुए कई वीडियो सामने आ चुके हैं. जिनके वीडियो वायरल होने पर पुलिस कार्रवाई भी हुई है.

