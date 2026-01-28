ग्रेटर नोएडा: कार रोकना चाहा तो ट्रैफिक पुलिस को ही बोनट पर टांग ले गया शख्स, देखें वीडियो

यूपी के ग्रेटर नोएडा से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक तेज रफ्तार कार चालक ने पुलिसकर्मी को रोकते समय गाड़ी नहीं रोकी, बल्कि उसे बोनट पर घसीटते हुए फरार हो गया. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसे लेकर लोगों में आक्रोश है.

वायरल वीडियो पर हरकत में आई पुलिस

वीडियो सामने आने के बाद ग्रेटर नोएडा पुलिस ने इसका संज्ञान लिया है. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक आरोपी की पहचान और लोकेशन का पता लगाने के लिए विशेष टीम गठित की गई है. पुलिस ने वीडियो की मदद से कार को ट्रेस कर लिया है. आरोपी की तलाश की जा रही है.

AWHO टाउनशिप के पास हुई घटना

यह घटना बीटा-2 थाना क्षेत्र के AWHO टाउनशिप के पास हुई, जहां पुलिसकर्मी ने गाड़ी को रोकने का प्रयास किया. इसी दौरान चालक ने गति बढ़ा दी और पुलिसकर्मी कार के बोनट पर जा चढ़ा. गाड़ी कई मीटर तक पुलिसकर्मी को इसी तरह घसीटती चली गई.

पहले भी सामने आ चुकी है ऐसी घटनाएं

ऐसा पहली बार नहीं है जब कोई गाड़ी किसी को बोनट पर घसीटते हुए ले गई हो इससे पहले भी ऐसी कई घटनाएं सामने आ चुकी है. इनमें से कुछ घटनाओं में लोग घायल तक हो गए. अक्सर सोशल मीडिया पर भी लोगों को गाड़ी से घसीटते हुए कई वीडियो सामने आ चुके हैं. जिनके वीडियो वायरल होने पर पुलिस कार्रवाई भी हुई है.