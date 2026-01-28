विज्ञापन
पहले बिगड़ा संतुलन, फिर बना आग का गोला... अजित पवार के प्लेन क्रैश का एक और लाइव वीडियो

Ajit Pawar Plane Crash: सामने आए CCTV फुटेज में पेड़ों के पीछे अजित पवार का विमान आग के गोले में तब्दील होते साफ दिखाई दे रहा है. बुधवार सुबह आठ बजकर 44 मिनट पर एटीसी ने रनवे 11 के किनारे के आसपास आग की लपटें देखीं.

अजित पवार के प्लेन क्रैश का CCTV.
  • बुधवार सुबह बारामती में उपमुख्यमंत्री अजित पवार का विमान लैंडिंग के समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया
  • इस हादसे में अजित पवार समेत पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी और विमान आग के गोले में तब्दील हो गया था
  • बारामती के गोजुबावी ग्राम पंचायत के सीसीटीवी फुटेज में विमान के लड़खड़ाने और आग लगने की घटना कैद हो गई
बारामती:

अजित दादा नहीं रहे. बुधवार सुबह बारामती में उनका विमान लैंडिंग के समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया. इस हादसे में अजित पवार समेत पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. अजित पवार के प्लेन क्रैश का एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, इस लाइव वीडियो में प्लेन हवा में संतुलन बिगड़ने पर लड़खड़ाकर आगे जाता और फिर कुछ ही देर में आग के गोले में तब्दील होता देखा जा सकता है. वीडियो के आखिर के कुछ सेकेंड में प्लेन क्रैश होकर आग के गोले में बदलता दिखई दे रहा है. यह सीसीटीवी फुटेज बारामती के गोजुबावी ग्राम पंचायत का है, जिसमें विमान क्रैश की घटना कैद हो गई. 

आग के गोले में तब्दील होते CCTV में कैद अजित पवार का विमान

इस वीडियो में पेड़ों के पीछे अजित पवार का विमान आग के गोले में तब्दील होते साफ दिखाई दे रहा है. बता दें कि महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार को ले जा रहे विमान को बुधवार सुबह खराब दृश्यता के बाद हवा में एक चक्कर लगाने के बाद एटीसी से उतरने की अनुमति मिल गई थी. लेकिन अनुमति मिलने के बाद भी विमान ने विमान यातायात नियंत्रण कक्ष (एटीसी) को कोई 'रीड-बैक' या प्रतिक्रिया नहीं दी और कुछ ही क्षण बाद रनवे किनारे वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें आग लग गई.

विमान से पहली बार कब किया एटीसी से संपर्क

बारामती विमान यातायात नियंत्रण कक्ष के अनुसार, विमान से पहली बार सुबह आठ बजकर 18 मिनट पर उनका संपर्क हुआ था. इसके बाद, जब विमान बारामती से 30 नॉटिकल मील दूर था तब उसने संपर्क किया. पायलट को अपने विवेक से ‘दृश्य मौसम संबंधी स्थितियों' में नीचे उतरने की सलाह दी गई. चालक दल ने हवाओं और दृश्यता के बारे में पूछा. तब उन्हें बताया गया कि हवाएं शांत हैं और दृश्यता लगभग 3,000 मीटर है.

रनवे नहीं आ रहा था नजर

इसके बाद विमान ने आखिरी तौर पर रनवे 11 के करीब आने की सूचना दी, लेकिन कहा कि रनवे उसे दिखाई नहीं दे रहा है. उसने पहली कोशिश में चक्कर लगाना शुरू कर दिया. चक्कर लगाने के बाद, चालक दल से फिर पूछा गया कि क्या वह रनवे को देख सकता है. जवाब था कि  फिलहाल रनवे नजर नहीं आ रहा है. जब रनवे नजर आयेगा, हम संपर्क करेंगे. कुछ सेकंड बाद, चालक दल ने बताया कि उसे रनवे दिखाई दे रहा है.

8 बजकर 44 मिनट पर दिखीं आग की लपटें

विमान को सुबह आठ बजकर 43 मिनट पर रनवे 11 पर उतरने की अनुमति दी गई. हालांकि,चालक दल ने लैंडिंग की अनुमति के बारे में एटीसी को जवाब नहीं दिया. इसके बाद, सुबह आठ बजकर 44 मिनट पर एटीसी ने रनवे 11 के किनारे के आसपास आग की लपटें देखीं.
 

Ajit Pawar Plane Crash, Ajit Pawar Plane Crash Cctv, Ajit Pawar Plane Crash Cctv Video, Ajit Pawar Plane Crash Death News, Maharashtra News
