जेल से छूटते ही प्रेमी ने प्रेमिका पर किया कैंची से जानलेवा हमला; जानिए आरोपी ने क्यों उठाया खौफनाक कदम

MP News: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कोलार थाना अंतर्गत कजली खेड़ा इलाके में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. यहां जेल से रिहा हुआ एक युवक अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंचा और उस पर कैंची से जानलेवा हमला कर दिया. इस खौफनाक घटना में युवती गंभीर रूप से घायल हो गई. वारदात के बाद पीड़िता को तत्काल निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत अभी भी चिंताजनक बनी हुई है. इस घटना के बाद पूरी कॉलोनी में अफरा-तफरी का माहौल पैदा हो गया है.
क्या है मामला?
इस दर्दनाक कहानी की शुरुआत वर्ष 2019 में हुई, जब सोनू सेन ने अपनी प्रेमिका, एक मुस्लिम युवती, को बेरसिया क्षेत्र से साथ भगाया था. कुछ समय तक दोनों साथ रहे, लेकिन युवती के परिजनों की नाराजगी बनी रही. वर्ष 2024 में युवती का परिवार उसे वापस घर ले आया, जिसके बाद बेरसिया थाने में सोनू के खिलाफ अपहरण और अन्य दोषों के तहत केस दर्ज हुआ. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.
घटना की सूचना मिलते ही कोलार थाना पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुँचकर मामले की जांच शुरू कर दी. आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास के तहत FIR दर्ज की गई है. पुलिस ने बताया है कि आरोपी की तलाश जारी है और उसे जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
