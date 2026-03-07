विज्ञापन
कौन हैं मुंबई की TTI सुधा द्विवेदी? जिन्होंने एक दिन में बना डाला ऐसा रिकॉर्ड, किरण मजूमदार-शॉ ने भी की तारीफ

मुंबई की TTI सुधा द्विवेदी ने एक ही दिन में टिकट चेकिंग के दौरान 55,210 रुपये का जुर्माना वसूला. उनकी इस उपलब्धि की तारीफ बायोकॉन की संस्थापक किरण मजूमदार-शॉ ने भी की.

मुंबई की इस महिला TTI ने कर दिखाया कमाल!

कभी-कभी नौकरी में की गई मेहनत किसी सामान्य दिन को भी खास बना देती है. ऐसा ही कुछ मुंबई की टिकट इंस्पेक्टर सुधा द्विवेदी के साथ हुआ है. उन्होंने एक ही दिन में बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों से 55,210 रुपये का जुर्माना वसूला, जिसके बाद उनकी चर्चा सोशल मीडिया पर तेजी से होने लगी. उनकी इस उपलब्धि की तारीफ कई लोगों ने की, जिनमें उद्योग जगत की जानी-मानी हस्ती किरण मजूमदार-शॉ भी शामिल हैं.

एक ही शिफ्ट में वसूले 55,210 रुपये

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर Indian Tech & Infra नाम के अकाउंट ने सुधा द्विवेदी की इस उपलब्धि के बारे में जानकारी शेयर की. पोस्ट के मुताबिक, सुधा द्विवेदी ने एक ही दिन की ड्यूटी के दौरान टिकट चेकिंग करते हुए 55,210 रुपये का जुर्माना वसूला. पोस्ट में यह भी दावा किया गया कि यह एक दिन में टिकट चेकिंग के दौरान वसूली गई सबसे ज्यादा राशि में से एक है. पोस्ट के साथ ट्रेन के अंदर की दो तस्वीरें भी शेयर की गईं, जिनमें सुधा द्विवेदी यात्रियों के टिकट चेक करती नजर आ रही हैं.

भीड़ भरी ट्रेन में करती दिखीं टिकट चेकिंग

तस्वीरों में सुधा द्विवेदी साड़ी पहने और गले में पहचान पत्र लगाए दिखाई देती हैं. वह भीड़ से भरे डिब्बे में यात्रियों के टिकट चेक कर रही हैं और नोटबुक में जानकारी लिख रही हैं. ट्रेन के डिब्बे में कई यात्री खड़े दिखाई देते हैं और कुछ लोग अपने फोन हाथ में लिए टिकट चेक होने का इंतजार करते नजर आते हैं.

सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रिया

इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दीं. कई लोगों ने सुधा द्विवेदी की मेहनत और सख्ती की तारीफ की. एक यूजर ने लिखा, कि जब महिला टिकट परीक्षक ट्रेन में होती हैं तो टिकट चेकिंग और सख्त हो जाती है, जिससे नियमों का पालन बेहतर तरीके से होता है. वहीं, कुछ लोगों ने यह भी कहा कि यह चिंता की बात है कि इतने लोग बिना टिकट यात्रा करने की हिम्मत कर लेते हैं. उनका मानना है कि रेलवे सिस्टम को और मजबूत बनाने की जरूरत है.

रेलवे सेवाओं पर भी उठे सवाल

कुछ यूजर्स ने यह भी सवाल उठाया कि हम लोगों को सिर्फ अपना काम करने के लिए क्यों सराह रहे हैं. वहीं, कुछ लोगों ने रेलवे सेवाओं जैसे समय पर ट्रेन चलने, ज्यादा लोकल ट्रेनों और बेहतर सुविधाओं की जरूरत पर भी चर्चा शुरू कर दी. यह घटना एक बार फिर मुंबई की लोकल ट्रेनों में बिना टिकट यात्रा की समस्या को सामने लाती है और यह भी दिखाती है कि सख्त टिकट चेकिंग क्यों जरूरी है.

(Disclaimer: यह खबर सोशल मीडिया पर यूजर द्वारा की गई पोस्ट से तैयार की गई है. एनडीटीवी इस कंटेंट की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता.)

