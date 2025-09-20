फेक एनकाउंटर कैसे होता है बताएंगे... लॉरेंस गैंग के गुर्गे काला राणा की पुलिस को खुली धमकी

दिल्‍ली एनसीआर में गैंगस्‍टर्स के खिलाफ चालए जा रहे ऑपरेशन से कई अपराधियों के हौसले जवाब देते नजर आ रहे हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग की पुलिस को धमकी इसी बात की तस्‍दीक कर रही है. लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर काला राणा ने सोशल मीडिया पोस्‍ट में हरियाणा पुलिस को धमकाते हुए कहा कि उनके गुर्गों पर हो रहे हमलों को जवाब दिया जाएगा. बता दें कि गैंगस्टर गिरोहों की कमर तोड़ने के लिए दिल्ली पुलिस ने 18 सितंबर 2025 को एक बड़ा ऑपरेशन किया. इस ऑपरेशन के तहत दिल्ली, सोनीपत, समपला, झज्जर, रोहतक और बहादुरगढ़ में एक साथ 58 ठिकानों पर छापेमारी की गई और कई अपराधियों को गिरफ्तार किया गया.

गैंगस्टर काला राणा की हरियाणा पुलिस को धमकी

लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर काला राणा ने हरियाणा पुलिस को धमकी देते हुए सोशल मीडिया पोस्‍ट में लिखा, 'राम राम सारे भाइयों को हमारा, भाई रजत लाडवा और अमन लाडवा को कल वाराणसी उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया था और आज कुरुक्षेत्र पुलिस ने फर्जी एनकाउंटर करके हमारा भाई अमन की टांग पर गोली मार दी है और यमुनानगर पुलिस सीआईए 2 के इंस्पेक्टर राकेश ने हमारा भाई रजत लाडवा को उठा कर मर्डर किया है. फर्जी एनकाउंटर दिखा दिया है. टाइम जरूर लगेगा, इनको जल्दी बता देंगे फेक एनकाउंटर कैसे किया जाता है? इस मर्डर में जिसका भी हाथ होगा उनका सबका हिसाब जरूर होगा.'

50 हजार रुपये के इनामी बदमाश ढेर

काला राणा इस समय देश से बाहर है. दरअसल, बीती रात कुरुक्षेत्र पुलिस ने लाडवा में शराब ठेके और यमुनानगर में शोरूम पर फायरिंग करने वाले 50 हजार रुपये के इनामी बदमाश रजत को मुठभेड़ में मार गिराया. वहीं, कुरुक्षेत्र में हुई मुठभेड़ में उसके साथी अमन को गिरफ्तार किया गया, जिसके पैर में गोली लगी है. पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में दोनों तरफ से कुल 25 से 32 राउंड फायरिंग हुई.

गैंगस्टर गिरोहों की कमर तोड़ रही पुलिस

गैंगस्टर गिरोहों की कमर तोड़ने के लिए दिल्ली पुलिस ने 18 सितंबर 2025 को एक बड़ा अभियान चलाया. इस ऑपरेशन के तहत दिल्ली, सोनीपत, समपला, झज्जर, रोहतक और बहादुरगढ़ में एक साथ 58 ठिकानों पर छापेमारी की गई. कुल 820 पुलिसकर्मी इस अभियान में शामिल रहे. पुलिस के इस ऑपरेशन के दौरान लाखें रुपये कैश और हथियार बरामद हुए हैं. पुलिस ने इस अभियान में कुल 36 संदिग्धों को पकड़ा, जिनमें से 6 को आधिकारिक रूप से गिरफ्तार किया गया. गिरफ्तार आरोपी काला जठेड़ी, जितेंद्र उर्फ गोगी, नीरज बावाना, राजेश बावाना, टिल्लू ताजपुरिया, कपिल सांगवान उर्फ नंदू और नेतू डबोदा जैसे कुख्यात गैंग्स से जुड़े बताए जा रहे हैं.

ये भी पढ़ें :- हमारे पाले कुत्ते भौंक रहे हैं...पुर्तगाल को फिर गोलियों से दहलाने के बाद लॉरेंस गैंग