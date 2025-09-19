विज्ञापन
गद्दारों के बहकावे में आकर... दिशा पाटनी फायरिंग मामले में लॉरेंस गैंग का रोहित गोदारा पर पलटवार

Disha Patani firing case: दिशा पाटनी के बरेली स्थित घर के बाहर गोलीबारी करने के आरोपी रोहित गोदारा-गोल्डी बरार गिरोह के दो सक्रिय सदस्य बुधवार को गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश विशेष कार्यबल (एसटीएफ) और दिल्ली पुलिस की अपराध जांच इकाई के साथ मुठभेड़ में मारे गये.

गद्दारों के बहकावे में आकर... दिशा पाटनी फायरिंग मामले में लॉरेंस गैंग का रोहित गोदारा पर पलटवार
दिशा पाटनी के मामले में लारेंस गैंग के गैंगस्टर हरी बॉक्सर का सोशल मीडिया पोस्ट...
  • दिशा पाटनी के बरेली स्थित घर के बाहर हुई गोलीबारी के मामले में दो आरोपियों को मुठभेड़ में मार गिराया गया.
  • मारे गए आरोपियों की पहचान रोहतक निवासी रवींद्र और सोनीपत निवासी अरुण के रूप में हुई है.
  • लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सनातन धर्म पर टिप्पणी करने वालों को कड़ा जवाब देने की बात कही है.
नई दिल्‍ली:

बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी के बरेली स्थित घर के बाहर गोलीबारी के मामले में लॉरेंस बिश्‍नोई और रोहित गोदारा गैंग आमने-सामने नजर आ रहे हैं. गैंगस्‍टर रोहित गोदारा ने अपने 2 शूटरों के मुठभेड़ में मारे जाने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट कर कहा था कि जिन लोगों ने उनके शूटरों को मरवाया वो असली सनातनी नहीं है. अब लॉरेंस बिश्‍नोई गैंग ने पलटवार करते हुए कहा है कि अगर कोई सनातन धर्म पर उंगली उठाता है, तो उसका जवाब हर हिन्दू देना जानता है. किसी गद्दार के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है. बता दें कि दिल्‍ली पुलिस की स्‍पेशल सेल ने शुक्रवार को इस मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है.  

दिशा पाटनी के घर पर हुई थी फायरिंग

दिशा पाटनी के बरेली स्थित घर के बाहर गोलीबारी करने के आरोपी रोहित गोदारा-गोल्डी बरार गिरोह के दो सक्रिय सदस्य बुधवार को गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश विशेष कार्यबल (एसटीएफ) और दिल्ली पुलिस की अपराध जांच इकाई के साथ मुठभेड़ में मारे गये. पिछली 12 सितंबर को तड़के करीब तीन बजकर 45 मिनट पर अज्ञात हमलावरों ने दिशा पाटनी के बरेली स्थित घर के बाहर कई राउंड गोलीबारी की थी, जिससे इलाके में दहशत उत्पन्न हो गई थी. इस सिलसिले में बरेली कोतवाली थाने में एक मामला दर्ज किया गया था. प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपराध के प्रति राज्य सरकार की 'बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने' की नीति दोहराते हुए मामले में तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए थे.

लॉरेंस बिश्‍नोई गैंग के गैंगस्टर हरी बॉक्सर का सोशल मीडिया पोस्ट

लॉरेंस बिश्‍नोई गैंग के गैंगस्टर हरी बॉक्सर ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा,  'जय श्री राम... समाज के कुछ जयचंद आज एक महान योगी जिन्होंने पूरे भारतवर्ष के युवाओं के मन एवं आत्मा में हिन्दुत्व की ज्वाला उत्पन्न की उनको सनातन धर्म का ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे ग्रुप का नाम लेकर युवाओं को बरगलाकर हमारे समाज की बहन बेटियों को अपमानित और डराने की कोशिश कर रहे हैं. अगर कोई सनातन धर्म पर उंगली उठाता है, तो उसका जवाब हर हिन्दू देना जानता है, किसी गद्दार के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है. सभी भाइयों को सूचित किया जाता है कि गद्दारों के बहकावे में आकर अपना नुक़सान न करवाएं. इन लोगों का सिर्फ़ अपना जेब खर्च चलाना है और इन्हीं हरकतों के कारण इनको ग्रुप से लात मारकर निकाला गया है.'

अपर पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था) अमिताभ यश ने बताया कि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की, खुफिया जानकारी जुटाई और पड़ोसी राज्यों के रिकॉर्ड का मिलान किया, जिससे शूटरों की पहचान रोहतक निवासी रवींद्र और सोनीपत के गोहाना रोड स्थित इंडियन कॉलोनी निवासी अरुण के रूप में हुई. उन्होंने बताया कि बुधवार को एसटीएफ की नोएडा इकाई और दिल्ली पुलिस की एक संयुक्त टीम ने गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी में रवींद्र और अरुण को रोका. उन्होंने बताया कि इसके बाद हुई मुठभेड़ में दोनों आरोपी गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया.

