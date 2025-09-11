दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, गैंगस्टर रोहित गोदारा का शार्प शूटर घायल

दिल्ली के रोहिणी में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई. इस मुठभेड में कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा के शार्प शूटर अंकित को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया. गिरफ्तार शूटर अंकित हरियाणा के भिवानी का रहने वाला है और उस पर राज्य में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं. पुलिस सूत्रों के अनुसार, अंकित दिल्ली में एक बिजनेसमैन बानी के ठिकाने पर गोली चलाने आया था.

विदेश में बैठा रोहित गोदारा

इसी दौरान पुलिस की स्पेशल सेल ने उसे ट्रैक कर लिया और रोहिणी में मुठभेड़ हो गई. मुठभेड़ में घायल होने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. गैंगस्टर रोहित गोदारा फिलहाल विदेश में बैठा हुआ है और वहीं से अपने नेटवर्क के गुर्गों के जरिए आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहा है. पुलिस इस गिरफ्तारी को गैंग के खिलाफ बड़ी कामयाबी मान रही है और पूछताछ में कई अहम खुलासों की उम्मीद की जा रही है.

कोर्ट फायरिंग में आया था गोदारा का नाम

पिछले दिनों जब भिवानी जिले के कोर्ट परिसर में एक शख्स पर अज्ञात बदमाशों ने दिनदहाड़े गोली चलाई थी तब भी रोहित गोदारा का नाम सुर्खियों में आया था. इस घटना के बारे में पुलिस ने बताया कि वह व्यक्ति कुर्सी पर बैठा था. उसी दौरान अज्ञात हमलावरों ने उस पर गोली चला दी. तब भिवानी के पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार ने कहा था कि फिलहाल उसकी पहचान की जा रही है और पूरे मामले की जांच भी चल रही है. इस हमले की जिम्मेदारी गैंगस्टर रोहित गोदारा गैंग ने ली है