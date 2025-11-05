घना जंगल और लाल चंदन का अवैध कारोबार... पुलिस के हत्थे चढ़े आंध्र और तमिलनाडु के 'पुष्पा', पढ़ें फिर क्या हुआ

- तिरुपति जिले के श्रीकालहस्ती वन क्षेत्र में लाल चंदन तस्करी विरोधी कार्य बल ने बड़ी छापेमारी की.
- इस कार्रवाई में अवैध रूप से काटी गई कीमती लाल चंदन की 20 भारी भरकम लकड़ियों को बरामद किया गया है.
- नौ संदिग्ध तस्करों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से दो तिरुपति और सात तमिलनाडु के निवासी हैं.
ब्लॉकबस्टर फिल्म 'पुष्पा' आपने जरूर देखी होगी. फिल्म में लाल चंदन की लकड़ियों के अवैध व्यापार के खिलाफ चल रही लड़ाई को बखूबी दर्शाया गया है. अब उसी की याद दिलाते हुए लाल चंदन तस्करी विरोधी कार्य बल (Red Sanders Anti-Smuggling Task Force) पुलिस ने बुधवार तड़के तिरुपति जिले के श्रीकालहस्ती वन क्षेत्र में कार्रवाई की है. इस दौरान लाल चंदन की 20 भारी भरकम कीमती मोटी लकड़ियों को जब्त किया गया है. साथ ही टास्क फोर्स को नौ संदिग्ध तस्करों को भी गिरफ्तार करने में सफलता मिली है.
लाल चंदन तस्करी विरोधी कार्य बल को यह सफलता रागीगुंटा सेक्शन के पास विशेष रूप से तीर्थलपलम कोना में मिली. बुधवार तड़के पुलिस टीम ने कुछ लोगों को एकत्रित होते देखा था.
अंतरराज्यीय नेटवर्क का पता चला
पुलिस की मौजूदगी का आभास होने पर संदिग्धों ने भागने की कोशिश की. यह एक तरह से कई फिल्म देखने वालों के लिए जाना-पहचाना दृश्य था, लेकिन सतर्क टास्क फोर्स कर्मियों ने सफलतापूर्वक आरोपियों का पीछा किया और तस्करी गिरोह के नौ सदस्यों को पकड़ लिया.
गिरफ्तारियों के बाद आसपास के इलाके की तलाशी ली गई. अवैध रूप से काटी गए 20 लाल चंदन मोटी लकड़ियों को बरामद किया गया है. जांच में एक अंतरराज्यीय नेटवर्क का पता चला है. गिरफ्तार लोगों में से दो स्थानीय तिरुपति जिले के निवासी हैं, जबकि अधिकांश यानी सात संदिग्ध पड़ोसी राज्य तमिलनाडु के रहने वाले हैं.
बेरोकटोक जारी है अवैध व्यापार!
इससे संकेत मिलता है कि संगठित गिरोह इस अवैध व्यापार को बढ़ावा देने के लिए राज्य की सीमाओं को पार कर सक्रिय रूप से घूम रहे हैं. गिरफ्तार आरोपियों और जब्त की गई लकड़ियों को तिरुपति टास्क फोर्स पुलिस स्टेशन ले जाया गया है.
यह कार्रवाई साफ बताती है कि केवल शेषाचलम वन क्षेत्र में पाई जाने वाली इस अनोखी लकड़ी का बहुत अधिक अवैध व्यापार बेरोकटोक जारी है.
टास्क फोर्स प्रमुख एल सुब्बारायडू के निर्देशों के आधार पर यह छापेमारी की गई. आरआई साई गिरिधर के मार्गदर्शन और एआरएसआई एन ईश्वर रेड्डी के नेतृत्व में ऑपरेशनल टीम ने श्रीकालहस्ती वन क्षेत्र में गहन तलाशी अभियान चलाया.
