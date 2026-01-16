दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ अपराध घटे, 2024 में सबसे कम केस दर्ज

- दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में पिछले चार वर्षों में लगभग बारह प्रतिशत की कुल कमी आई है
- 2021 में महिलाओं के खिलाफ दर्ज अपराधों की संख्या 5208 थी जो 2024 में 4588 हो गई
- 2022 और 2023 में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की संख्या क्रमशः 5119 और 4982 दर्ज हुई
राष्ट्रीय राजधानी में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में पिछले चार वर्षों में लगातार गिरावट सामने आई है, जिसमें 2021 और 2024 के बीच दर्ज मामलों की कुल संख्या में लगभग 12 प्रतिशत की कमी आयी है. ‘दिल्ली सांख्यिकी पुस्तिका 2025' में यह जानकारी दी गई. आंकड़ों से पता चलता है कि 2021 में दुष्कर्म, दहेज हत्या, दुष्कर्म और छेड़छाड़ सहित महिलाओं के खिलाफ दर्ज अपराधों की कुल संख्या 5,208 थी.
यह संख्या 2022 में मामूली रूप से घटकर 5,119 हो गई, जबकि 2023 में और कम होकर 4,982 रह गई तथा 2024 में तेजी से गिरकर 4,584 हो गई. इन चार साल की अवधि में 2024 में महिला अपराध के सबसे कम मामले थे. छेड़छाड़ के मामलों में सबसे महत्वपूर्ण गिरावट सामने आई और 2021 में दिल्ली में छेड़छाड़ के 2,551 मामले दर्ज किए गए, जो 2022 में घटकर 2,501 और 2023 में 2,345 रह गए जबकि 2024 में, यह आंकड़ा तेजी से गिरकर 2,037 हो गया, जो 2021 की तुलना में 20 प्रतिशत से ज्यादा की कमी को दर्शाता है.(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं