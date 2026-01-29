विज्ञापन
दिल्ली में 6 साल की मासूम से गैंगरेप, हिरासत में 3 नाबालिग आरोपी

पुलिस ने बताया कि पीड़ित बच्ची का मेडिकल कराया गया और बाद में उसका बयान दर्ज किया गया,  उसे परामर्श (काउंसलिंग) और जरूरी देखभाल भी उपलब्ध कराई गई है.

दिल्ली:

दिल्ली के भजनपुरा इलाके से 6 साल की मासूम बच्ची के साथ गैंगरेप का दिल दहलाने वाला मामले सामने आया है. इस मामले में दिल्ली पुलिस के मुताबिक तीन नाबालिग लड़कों को हिरासत में लिया गया है. जिनकी उम्र 13, 14 और 15 साल बताई गई है. तीनों आरोपी बच्ची के ही क्षेत्र में रहते हैं.

बच्ची की मां ने की सख्त सजा की मांग

पुलिस ने बताया कि पीड़िता के परिवार ने 18 जनवरी को इस घटना की शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद तुरंत कार्रवाई की गई. बच्ची की हालत देखकर एक आरोपी की मां खुद अपने बेटे को पुलिस के पास लेकर पहुंची. पीड़िता की मां ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी सजा की मांग की है.

मामले की जांच में देरी का आरोप

स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि मामले की जांच में देरी हो रही है. इसी को लेकर भजनपुरा इलाके में पिछले चार दिनों से लगातार विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं. वरिष्ठ पुलिस अधिकारी आशीष मिश्रा ने बताया कि तीनों नाबालिग आरोपी एक फैक्टरी में काम करते थे.  पुलिस के अनुसार, उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) और पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस

सभी नाबालिगों को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया जा चुका है. पुलिस ने बताया कि पीड़ित बच्ची का मेडिकल परीक्षण कराया गया और बाद में उसका बयान दर्ज किया गया,  उसे परामर्श (काउंसलिंग) और जरूरी देखभाल भी उपलब्ध कराई गई है. वहीं, मामले की जांच के तहत इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं.

पीड़िता की मां ने मीडिया को बताया कि बच्ची घर लौटी तो वह बेहद डरी और परेशान हालत में थी. इसके बाद उसने पूरी घटना की जानकारी दी. मां तुरंत उसे लेकर थाने पहुंचीं, जहां से पुलिस ने उन्हें अस्पताल भेजा. पुलिस का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और कानून के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी.

