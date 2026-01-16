विज्ञापन
दिल्ली : 50 से ज्यादा कार चोरी में शामिल रहे गैंग को फिल्मी स्टाइल में दबोचा, देखें VIDEO

दिल्ली के विवेक विहार में वेस्ट AATS ने एक कुख्यात कार चोरी गैंग को फिल्मी अंदाज़ में पीछा कर पकड़ लिया. सेल्टोस सवार तीनों आरोपी पुलिस को देखकर कार तेज चलाने लगे, पुलिस की गाड़ियों को टक्कर मारी और एक पुलिसकर्मी को कुचलने की कोशिश की.

नई दिल्ली:

दिल्ली के विवेक विहार में बीती रात एक फिल्मी अंदाज की वारदात सामने आई, जहां वेस्ट AATS ने एक कुख्यात कार चोरी गैंग का पीछा कर दबोच लिया. सफेद किआ सेल्टोस में यूपी के तीन वाहन चोर सवार थे, जो पुलिस को देखते ही घबरा गए और बचने के प्रयास में तेज रफ्तार से कार भगाने लगे. आरोपियों ने पुलिस की गाड़ियों को टक्कर मारी, कई पब्लिक वाहनों को भी नुकसान पहुंचाया और यहां तक कि एक पुलिसकर्मी को कुचलने की कोशिश की.

CCTV में कैद घटना

यह पूरी घटना आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई. स्थिति बिगड़ने पर वेस्ट AATS की टीम ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की. पुलिसकर्मियों ने कार के पास पहुंचकर हथौड़ों और डंडों से शीशे भी तोड़ दिए और किसी तरह आरोपियों को काबू किया. इस घटना के दौरान स्थानीय लोग भी मौके पर जमा हो गए और पकड़े गए आरोपियों की पिटाई कर दी. पुलिस ने जिन तीन अपराधियों को गिरफ्तार किया है. उनमें सुल्तानपुरा निवासी 56 वर्षीय मशरूर, मेरठ निवासी 42 वर्षीय आसिफ और मुजफ्फरनगर निवासी 40 वर्षीय अकील शामिल हैं.

जांच में क्या पता चला

इस मामले की जांच में ये भी सामने आया है कि यह गिरोह अब तक 50 से अधिक कार चोरी की वारदातों में शामिल रहा है. वेस्ट AATS ने इनकी गतिविधियों का इनपुट मिलने पर विवेक विहार क्षेत्र में पहले से ही जाल बिछाया हुआ था, जिसके बाद यह सफल कार्रवाई हो सकी. फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पूरे गैंग की कार्यप्रणाली, नेटवर्क और अन्य संभावित साथियों की जांच में जुट गई है.

