सुल्तानपुरी में पत्नी की गला दबाकर हत्या, बच्चों ने बता दिया पुलिस को पापा का खौफनाक सच

दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में घरेलू विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया. एक 35 वर्षीय महिला अपने घर में संदिग्ध हालत में मृत मिली, जिसके गले में दुपट्टा बंधा था.

  • दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में घरेलू विवाद के दौरान महिला की गला दबाकर हत्या की गई, घटना दोपहर की
  • मृत महिला के पति अनिल शराब के नशे में था और महिला के दो बेटे घटना के समय घर में मौजूद थे
  • बच्चों ने पुलिस को बताया कि उनके पिता ने ही उनकी मां की हत्या की है, जिससे हत्या की पुष्टि हुई
नई दिल्ली:

दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में घरेलू विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया. शनिवार दोपहर करीब 12 बजे पुलिस को पी-ब्लॉक, सुल्तानपुरी में एक घर में झगड़े की सूचना मिली. सूचना मिलते ही थाना सुल्तानपुरी की टीम मौके पर पहुंची. घर के अंदर एक कमरे में 35 साल की महिला फर्श पर गद्दे पर पड़ी मिली. उसके गले में दुपट्टा बंधा हुआ था. महिला का पति अनिल भी कमरे में मौजूद था और वह शराब के नशे में था.

बच्चों ने पुलिस को क्या बताया

महिला को तुरंत संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल, मंगोलपुरी ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया है. क्राइम टीम ने मौके की जांच कर सबूत इकठ्ठा किए. मृतका के दो बेटे, जिनकी उम्र 10 और 13 साल है वो भी घर में मौजूद थे. दोनों बच्चों ने पुलिस को बताया कि उनके पिता ने ही उनकी मां की हत्या की है.

शुरुआती जांच में क्या कहा गया

बच्चों के बयान के आधार पर पुलिस ने आरोपी पति अनिल (39), निवासी सुल्तानपुरी, जो पंजाबी बाग इलाके में ड्राइवर का काम करता है, उसको हिरासत में ले लिया गया है. शुरुआती जांच में सामने आया है कि घटना घरेलू झगड़े के चलते हुई. फिलहाल जांच में किसी अवैध संबंध का एंगल सामने नहीं आया है. पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है.

