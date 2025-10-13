दिल्ली: घरेलू विवाद में चाकू से हमला, मणिपुर की महिला की मौत, पति गंभीर रूप से घायल

दिल्ली के मुनिरका गांव में रविवार देर रात घरेलू विवाद में पति-पत्नी के बीच झगड़ा हो गया. झगड़े के दौरान पति ने पत्नी पर चाकू से हमला किया. झगड़े में पति भी गंभीर रूप से घायल हो गया. इस मामले की सूचना मिलते ही मौके पर दिल्ली पुलिस पहुंची और पुलिस ने दोनों घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया. जहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया. जबकि आरोपी का इलाज चल रहा है. फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को घरेलू हिंसा से जुड़ा मामला मानते हुए जांच कर रही है.

12 अक्टूबर की रात क्या हुआ

पुलिस के अनुसार, 12 अक्टूबर की रात किशनगढ़ थाना पुलिस को एक पीसीआर कॉल मिली, जिसमें बताया गया कि गली नंबर 1 मुनिरका में एक दंपत्ति के बीच झगड़ा हो रहा है. खबर मिलते ही स्टाफ मौके पर पहुंचा, जहां घर का मुख्य दरवाजा अंदर से बंद मिला. पुलिस ने जब बार-बार दरवाजा खटखटाया तो अंदर से कोई जवाब नहीं मिला. इसके बाद दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया गया. अंदर जाकर देखा तो बाथरूम का दरवाजा भी अंदर से बंद था. पुलिस ने उसे भी तोड़ा, तो अंदर का दृश्य भयावह था.

खून से लथपथ थे महिला और पुरुष

एक महिला और एक पुरुष खून से लथपथ बेहोश पड़े थे, दोनों के गले पर गहरे घाव थे. दाेनाें काे तुरंत एम्स ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया. जहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया. जबकि पुरुष की हालत गंभीर बनी हुई है. जांच में मृतका की पहचान थेम्पी खोंगसाई के रूप में हुई है, जो मणिपुर के सेनापति जिले की रहने वाली थी और मुनिरका में एक ब्यूटीशियन के रूप में काम करती थी. वहीं घायल युवक की पहचान थांगजम विनी मीतई के रूप में हुई है. वह भी मणिपुर के बिष्णुपुर जिले के मोइरांग उपखंड का निवासी है और मुनिरका में बाबा बेकरी के पास एक किराना दुकान चलाता है.

चाकू पर खून के निशान

दिल्ली पुलिस की जांच में पता चला है कि दोनों पिछले तीन वर्षों से साथ रह रहे थे, रविवार को दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था. झगड़े के दौरान महिला ने अपने पिता को फोन कर घटना की जानकारी दी. पिता ने तुरंत मकान मालकिन से संपर्क किया. जिन्होंने अपनी बेटी से कमरे की स्थिति देखने को कहा. जब दरवाजा नहीं खुला तो उन्होंने 112 नंबर पर कॉल की, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस को मौके से एक चाकू भी बरामद हुआ है. जिस पर खून के निशान पाए गए हैं.

प्रारंभिक जांच से संकेत मिले हैं कि पहले झगड़ा हुआ और फिर हमला हुआ. महिला के गर्दन के पीछे गहरा घाव था जिससे अत्यधिक खून बहने के कारण उसकी मौत हो गई, पुरुष के भी गले पर वार के निशान मिले हैं. क्राइम टीम और एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया गया और साक्ष्य एकत्र किए गए. पुलिस ने कहा है कि कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है और घायल के बयान के बाद पूरे घटनाक्रम की सच्चाई सामने आएगी.