दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ी तस्करी का पर्दाफाश, 3 विदेशियों के पास से 2.89 करोड़ का सोना जब्त

दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर कस्टम्स विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए म्यांमार के तीन नागरिकों को 13 गोल्ड बार के साथ गिरफ्तार किया.

नई दिल्ली:

दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कस्टम्स विभाग ने सोने की तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है. 14 जनवरी 2026 को एयरपोर्ट कस्टम्स प्रिवेंटिव टीम ने कार्रवाई करते हुए म्यांमार के तीन नागरिकों को गिरफ्तार किया है. अधिकारियों के अनुसार, तीनों यात्री यांगून (म्यांमार) से फ्लाइट 8M-620 के जरिए दिल्ली पहुंचे थे.

एयरपोर्ट के टर्मिनल-3 के इंटरनेशनल अराइवल हॉल में वे ग्रीन चैनल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, तभी कस्टम्स टीम ने उन्हें रोका. तलाशी और बैगेज जांच में उनके पास से 13 सोने की ईंटें (गोल्ड बार) बरामद की गईं. बरामद सोने का कुल वजन 2158 ग्राम है, जिसकी टैरिफ वैल्यू लगभग ₹2.89 करोड़ आंकी गई है.

कस्टम्स विभाग ने इस सोने को कस्टम्स एक्ट, 1962 की धारा 110 के तहत जब्त किया है. वहीं, तीनों यात्रियों को धारा 104 के तहत गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है. कस्टम्स अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच जारी है और यह पता लगाया जा रहा है कि तस्करी के इस नेटवर्क में और कौन-कौन शामिल हो सकता है.

