व्हॉट्सऐप कॉल और फर्जी पुलिस का खेल, दादर की महिला से ₹1.08 करोड़ उड़ाए

मुंबई के दादर इलाके में रहने वाली 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला, जो कभी ग्लैक्सो कंपनी में सेक्रेटरी रह चुकी हैं. वो साइबर ठगों के जाल में फंसकर अपनी जीवनभर की जमा पूंजी गंवा बैठीं. ठगों ने उन्हें ₹1.08 करोड़ की रकम खुद ट्रांसफर करने पर मजबूर कर दिया. पीड़िता पिछले छह दशक से दादर में रह रही हैं और पेंशन व बचत पर निर्भर हैं. कई बैंक खातों का इस्तेमाल करती हैं. लेकिन 27 अक्टूबर 2025 से शुरू हुआ फोन कॉल का सिलसिला उनकी जिंदगी का सबसे बुरा दिन साबित हुआ.

कैसे शुरू हुआ पूरा फ्रॉड?

पीड़िता को एक शख्स का फोन आया, जिसने खुद को “Vijay Khanna, TRAI Department” का अधिकारी बताया. उसने कहा कि आपका मोबाइल नंबर 2 ही घंटे में बंद होने वाला है, क्योंकि आपके आधार कार्ड का इस्तेमाल एक गंभीर अपराध में हुआ है. घबराई महिला को उसने “ऑनलाइन इन्क्वायरी” में शामिल होने को कहा और व्हॉट्सऐप पर उनका नाम लिखकर एक फर्जी ‘Aadhaar Misuse Complaint' भेज दी.

फर्जी पुलिस और IPS ऑफिसर का खेल

कुछ देर बाद उसी नंबर से व्हॉट्सऐप वीडियो कॉल आई. इस बार सामने वाला खुद को कोलाबा पुलिस का अधिकारी बताता है और कहता है कि आप मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी हैं और आपके साथ आपके को-एक्यूज्ड हैं, व्यवसायी नरेश गोयल. इससे पहले महिला कुछ समझ पाती, कॉल “ट्रांसफर” किया गया एक महिला के पास, जो खुद को IPS रश्मि शुक्ला बताती है. उसने रौबदार आवाज़ में धमकी दी कि पुलिस किसी भी वक्त उन्हें गिरफ्तार कर सकती है. बचने के लिए उन्हें अपने सभी बैंक खातों की डिटेल तुरंत देनी होगी.