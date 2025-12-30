विज्ञापन
रूस में मास्टरमाइंड... लखनऊ में एजेंट, भाइयों की जोड़ी ने इंस्टाग्राम को बनाया 'ठगी का अड्डा' ; ऐसे खुली पोल

कोलकाता में बदनाम होने के बाद सद्दाम हाल में लखनऊ में अपना नया ठिकाना बनाया था. मोतिहारी साइबर थाने में 24 जून 2025 को 21.75 लाख की साइबर ठगी करने को लेकर एक एफआईआर दर्ज कराया गया था.

  • रूस में बैठा फैजान अंसारी इंस्टाग्राम पर फर्जी आईडी बनाकर विदेश में नौकरी का झांसा देता था.
  • भारत में सद्दाम हुसैन लोगों को फर्जी तरीके से फंसाकर उनसे पैसा ठगता था.
  • सद्दाम हुसैन उत्तराखंड का साइबर ठग है जिसे बिहार के मोतिहारी पुलिस ने गिरफ्तार किया.
रूस में बैठकर एक भाई इंस्टाग्राम के माध्यम से फर्जी आईडी बनाकर लोगों को विदेश में नौकरी दिलाने का लालच देता था और दूसरा भाई भारत में रहते हुए लोगों को फर्जी तरीके से फंसा कर पैसा उड़ा लेता था. ऐसे ही एक उत्तराखंड के साइबर ठग को बिहार के मोतिहारी साइबर पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

सद्दाम नामक साइबर ठग की गिरफ्तारी मोतिहारी साइबर पुलिस की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है. सद्दाम का भाई फैजान अंसारी रूस में रहकर इंस्टाग्राम सहित अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फर्जी आईडी बनाकर लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पर झूठा लालच देता था. उसके बाद सद्दाम हुसैन लोगों को गुमराह कर अपने जाल में फंसता था.

कोलकाता में बदनाम होने के बाद सद्दाम हाल में लखनऊ में अपना नया ठिकाना बनाया था. मोतिहारी साइबर थाने में 24 जून 2025 को 21.75 लाख की साइबर ठगी करने को लेकर एक एफआईआर दर्ज कराया गया था. इस मामले में पुलिस और टेक्निकल सेल ने सद्दाम को गिरफ्तार किया है.

पंकज कुमार की रिपोर्ट
 

