गाजीपुर में स्कूली छात्रों में मारपीट, 10वीं के छात्र की चाकू मारकर हत्या

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के सनबीम स्कूल में उस समय हड़कंप मच गया जब स्कूल में दो छात्रों के बीच मामूली विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया. इस घटना में 10वीं कक्षा के छात्र की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. बताया जा रहा है कि हमला करने वाला छात्र 9वीं कक्षा में पढ़ता है. पहले दोनों छात्रों के बीच किसी बात को लेकर आपसी विवाद हुआ, जो देखते ही देखते हिंसक हो गया.

आरोपी छात्र ने दूसरे छात्र पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल छात्र को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. छात्र यूसुफपुर मुहम्मदाबाद का निवासी था. घटना के बाद स्कूल परिसर में अफरा-तफरी मच गई और छात्रों में दहशत फैल गई. आरोपी छात्र नाबालिग है, जिसे हिरासत में लिया गया है. शहर कोतवाली पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.