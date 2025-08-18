विज्ञापन
विशेष लिंक

गाजीपुर में स्कूली छात्रों में मारपीट, 10वीं के छात्र की चाकू मारकर हत्या

स्कूल में दोनों छात्रों के बीच किसी बात को लेकर आपसी विवाद हुआ, जो देखते ही देखते हिंसक हो गया. इस दौरान एक छात्र ने दूसरे छात्र पर चाकू से हमला कर दिया, घायल छात्र को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी.

Read Time: 2 mins
Share
गाजीपुर में स्कूली छात्रों में मारपीट, 10वीं के छात्र की चाकू मारकर हत्या

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के सनबीम स्कूल में उस समय हड़कंप मच गया जब स्कूल में दो छात्रों के बीच मामूली विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया. इस घटना में 10वीं कक्षा के छात्र की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. बताया जा रहा है कि हमला करने वाला छात्र 9वीं कक्षा में पढ़ता है. पहले दोनों छात्रों के बीच किसी बात को लेकर आपसी विवाद हुआ, जो देखते ही देखते हिंसक हो गया.

आरोपी छात्र ने दूसरे छात्र पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल छात्र को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. छात्र यूसुफपुर मुहम्मदाबाद का निवासी था. घटना के बाद स्कूल परिसर में अफरा-तफरी मच गई और छात्रों में दहशत फैल गई. आरोपी छात्र नाबालिग है, जिसे हिरासत में लिया गया है. शहर कोतवाली पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Gazipur School Murder, Gazipur, Crime News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com