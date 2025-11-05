विज्ञापन
बाइक से आए, ताबड़तोड़ गोलियां दागीं... चंडीगढ़ में होटल मालिक की कोठी पर फायरिंग से सनसनी

पुलिस का कहना है कि अंधाधुंध फायरिंग की ये घटना होटल मालिक और पार्षद के रिश्तेदार के घर पर हुई. पुलिस वारदात की वजह का पता लगाने में जुटी है.

बाइक से आए, ताबड़तोड़ गोलियां दागीं... चंडीगढ़ में होटल मालिक की कोठी पर फायरिंग से सनसनी
  • चंडीगढ़ के सेक्टर 38C में बुधवार सुबह बाइक सवार दो बदमाशों ने एक कोठी पर अंधाधुंध फायरिंग की
  • फायरिंग में घर के बाहर खड़ी थार गाड़ी का शीशा भी टूट गया. करीब 4 राउंड फायरिंग की गई
  • ये कोठी होटल कारोबारी और पार्षद के रिश्तेदार की है. पुलिस घटना की वजह का पता लगाने में जुटी है
चंडीगढ़ में बुधवार सुबह अंधाधुंध फायरिंग की घटना से सनसनी मच गई. एक होटल मालिक और पार्षद के रिश्तेदार के घर पर बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की. पुलिस के मुताबिक, बाइक पर आए 2 बदमाशों ने घर की तरफ ताबड़तोड़ 4 गोलियां चलाईं. इसकी वजह से घर में खड़ी थार गाड़ी का शीशा भी टूट गया.

चंडीगढ़ पुलिस के मुताबिक, फायरिंग की यह घटना बुधवार सुबह सेक्टर 38C स्थित कोठी नंबर 2176 पर हुई. दो बदमाश बाइक पर पहुंचे. इसके बाद उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाईं और फिर भाग निकले. शुरुआती जांच में पता चला कि 4 राउंड फायरिंग हुई है. 

चंडीगढ़ पुलिस को मौके से गोलियों के कम से कम 4 खोखे बरामद हुए हैं.

फायरिंग की घटना को अंजाम देकर बदमाश वहां से फरार हो गए. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और तहकीकात शुरु की. जांच के दौरान पुलिस के गोलियों के कई खोल बरामद हुए. पुलिस ने बदमाशों की धरपकड़ के लिए शहर में नाकाबंदी करके हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है.

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, हमलावरों की पहचान के लिए शहर में लगे CCTV कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं. पुलिस का कहना है कि परिजनों के भी बयान दर्ज किए जा रहे हैं ताकि वारदात की वजह का पता लगाया जा सके. क्या किसी रंजिश की वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया था, इस एंगल से भी जांच की जा रही है.

