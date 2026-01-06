ओडिशा के रायगड़ा में रंगीन पानी से हमला, 4 छात्र गंभीर रूप से झुलसे

ओडिशा के रायगड़ा जिले में एक भयावह घटना ने शिक्षण संस्थानों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. दरअसल रायगड़ा के मुनिगुड़ा ब्लॉक स्थित पाइका डाकुलागुडा हाई स्कूल में सोमवार को एक छात्र ने कथित तौर पर अपने साथी छात्रों पर रंगीन पानी डालकर आग लगा दी. इस घटना में झुलसने से चार नाबालिग छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए.

घटना कैसे हुई?

इस मामले की शुरुआती जानकारी के अनुसार, आरोपी छात्र ने सातवीं कक्षा में पढ़ने वाले तीन छात्रों और एक अन्य छात्र को निशाना बनाया. उसने पहले उन पर रंगीन पानी डाला और फिर आग लगा दी. अचानक हुई इस घटना से स्कूल परिसर में अफरा-तफरी मच गई. शिक्षकों और अन्य छात्रों ने तुरंत घायलों को बचाने की कोशिश की.

घायलों की हालत

चारों छात्रों को गंभीर जलन की चोटें आईं, उन्हें पहले स्थानीय अस्पताल में प्राथमिक उपचार दिया गया और बाद में बेहतर इलाज के लिए कटक के एक निजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया. अस्पताल सूत्रों के अनुसार, सभी घायलों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है.

जांच और सुरक्षा पर सवाल

इस घटना ने छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों को डरा दिया है. स्कूल प्रशासन ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी है. फिलहाल, घटना के पीछे का मकसद स्पष्ट नहीं है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपी छात्र को थिनर जैसे ज्वलनशील पदार्थ कैसे मिला और यह स्कूल परिसर में कैसे पहुंचा. जांच में यह भी देखा जा रहा है कि क्या कोई पूर्व विवाद, लापरवाही या सुरक्षा में चूक इस घटना का कारण बनी.

यह घटना शिक्षण संस्थानों में सुरक्षा और निगरानी को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा कर रही है. अभिभावक और शिक्षक मांग कर रहे हैं कि स्कूलों में खतरनाक पदार्थों की रोकथाम और छात्रों की मानसिक स्थिति पर खास ध्यान दिया जाए.