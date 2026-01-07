VIDEO: घर के सामान में कभी भी अचानक लग जाती है आग! दहशत में परिवार, एक्सपर्ट्स भी नहीं समझ पा रहे वजह

जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने न केवल स्थानीय प्रशासन बल्कि आम जनता को भी हैरान कर दिया है. पुंछ कस्बे के वार्ड नंबर 17 में रहने वाले प्रीत पाल सिंह के घर में पिछले कुछ समय से रहस्यमयी तरीके से आग लग रही है, जिससे पूरा परिवार गहरे खौफ के साए में जीने को मजबूर है.



बिना किसी कारण के सुलग रही है आग

पीड़ित परिवार का दावा है कि ये आग न तो बिजली के शॉर्ट सर्किट से लग रही है और न ही किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की खराबी से. हैरानी की बात यह है कि घर के अंदर रखी अलमारियों, लकड़ी के बक्सों और अन्य घरेलू सामानों में अचानक धुआं निकलने लगता है और आग लग जाती है. जब स्थानीय मीडिया की टीम मौके पर पहुंची, तो घर के अलग-अलग हिस्सों से धुआं निकलता हुआ पाया गया. परिवार ने बताया कि आग लगने का कोई स्पष्ट कारण समझ नहीं आ रहा है, जिससे वे बेहद परेशान हैं.

सालों पुराना सिलसिला, अब फिर बढ़ा खतरा

परिवार के अनुसार, यह समस्या नई नहीं है. इस तरह की घटनाएं पिछले कई वर्षों से रुक-रुक कर हो रही थीं. कुछ समय के लिए यह सिलसिला थम गया था, लेकिन पिछले दो महीनों से इन रहस्यमयी घटनाओं ने फिर से जोर पकड़ लिया है. घर में रखे कीमती सामान और कपड़े अचानक जल उठते हैं, जिससे आर्थिक नुकसान के साथ-साथ जान का खतरा भी बना हुआ है.

मदद की गुहार: "कोई तो बचाए"

डर और बेबसी के आलम में प्रीत पाल सिंह के परिवार ने आम जनता और विशेषज्ञों से मदद की अपील की है. उनका कहना है कि वे इस स्थिति को समझने में पूरी तरह असमर्थ हैं. पीड़ित परिवार ने कहा, "हम बहुत डरे हुए हैं. हमें समझ नहीं आ रहा कि यह क्या हो रहा है. हम लोगों से अपील करते हैं कि अगर कोई इस विषय का जानकार या विशेषज्ञ है, तो कृपया आगे आएं और हमारी मदद करें."

क्या हो सकते हैं इसके पीछे के कारण?

हालांकि परिवार इसे रहस्यमयी मान रहा है, लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार इसके पीछे कुछ वैज्ञानिक या भूगर्भीय कारण हो सकते हैं. मीथेन या अन्य गैसों का रिसाव: जमीन के नीचे से किसी ज्वलनशील गैस का रिसाव हो सकता है. कुछ विशेष परिस्थितियों में कपड़ों के बीच घर्षण से आग लगना. घर के पुराने सामानों में किसी प्रकार की रसायनिक प्रक्रिया. प्रशासन और वैज्ञानिकों से उम्मीद है कि वे जल्द ही इस गुत्थी को सुलझाकर परिवार को राहत दिलाएंगे.