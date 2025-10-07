सीबीआई ने इंटरपोल के ऑपरेशन “HAECHI-VI” में बड़ी कार्रवाई की, साइबर अपराध नेटवर्क से जुड़े 8 अरेस्ट

सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने इंटरपोल द्वारा चलाए गए ऑपरेशन “HAECHI-VI” में सक्रिय रूप से भाग लेते हुए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चल रहे साइबर अपराध नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई की है. इस संयुक्त अभियान के तहत सीबीआई ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया और 45 अन्य संदिग्धों की पहचान की, जो कई देशों में ऑनलाइन ठगी और साइबर अपराधों में शामिल थे.

इस ऑपरेशन का मकसद था आवाज़ आधारित ठगी (Voice Phishing), ऑनलाइन लव/रोमांस स्कैम, ऑनलाइन ब्लैकमेल या सेक्सटॉर्शन, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड, अवैध ऑनलाइन जुए से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग, बिजनेस ईमेल कम्प्रोमाइज और ई-कॉमर्स धोखाधड़ी जैसे सात प्रमुख साइबर अपराधों को निशाना बनाना. सीबीआई के इंटरनेशनल ऑपरेशंस डिविजन ने इस दौरान अमेरिका के एफबीआई, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और जर्मन एजेंसियों के साथ मिलकर कार्रवाई की.

अमेरिका से मिले इनपुट के आधार पर सीबीआई ने दो ऐसे अपराधियों को पकड़ा, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए अमेरिकी नाबालिग लड़कियों को फंसाकर उनसे अश्लील फोटो और वीडियो मंगवाते थे. इसी तरह एफबीआई से मिली जानकारी पर दिल्ली और अमृतसर में चल रहे दो अवैध कॉल सेंटरों पर छापे मारे गए, जो अमेरिकी नागरिकों को “टेक सपोर्ट सर्विस” के नाम पर ठग रहे थे. वहीं जर्मनी से मिली सूचना पर सीबीआई ने सिलीगुड़ी (दार्जिलिंग) में एक और अवैध कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया, जो जर्मन नागरिकों को ऑनलाइन ठगी का शिकार बना रहा था. इन कार्रवाइयों के दौरान सीबीआई ने 66,340 अमेरिकी डॉलर (करीब ₹55 लाख रुपये) नकद जब्त किए और 30 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया, जो इस साइबर अपराध से जुड़े हुए थे.

सीबीआई ने बताया कि इस ऑपरेशन के जरिए न केवल अंतरराष्ट्रीय साइबर अपराध नेटवर्क को तोड़ा गया, बल्कि कई देशों की एजेंसियों के साथ मिलकर अपराधियों की पहचान, गिरफ़्तारी और धन की रिकवरी भी सुनिश्चित की गई. सीबीआई के अनुसार कि ऑपरेशन HAECHI-VI” ने साइबर अपराधियों के अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क को बड़ा झटका दिया है। यह कार्रवाई आने वाले समय में ऐसे अपराधों पर अंकुश लगाने में अहम भूमिका निभाएगी.

