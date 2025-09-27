फरीदाबाद में बॉक्सर मैरी कॉम के घर चोरी, CCTV फुटेज में टीवी ले जाते दिखे चोर

हरियाणा के फरीदाबाद में रह रहीं छह बार की वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर एमसी मैरी कॉम के घर में चोरी की वारदात सामने आई है. चोरी की घटना तीन दिन पुरानी बताई जा रही है, जब मैरी कॉम और उनका परिवार घर पर मौजूद नहीं था. चोरी की सूचना पड़ोसियों ने मैरी कॉम को दी, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को जानकारी दी. मैरी कॉम फरीदाबाद के सेक्टर-46 में रहती हैं और पिछले कुछ दिनों से अपने परिवार के साथ मेघालय गई हुई हैं.

चोरी के सीसीटीवी फुटेज में क्या दिखा

पड़ोसियों के मुताबिक, वे पिछले तीन साल से यहां पर रह रही हैं, लेकिन हाल के दिनों में उन्हें यहां नहीं देखा गया. पुलिस जब मौके पर पहुंची तो घर का ताला टूटा हुआ मिला. साथ ही कुछ CCTV फुटेज भी सामने आए हैं, जो 24 सितंबर की रात करीब तीन बजे के हैं. सीसीटीवी फुटेज में छह लोग सामान चोरी करके भागते नजर आ रहे हैं. जिनमें से एक के हाथ में टीवी भी दिखाई दे रहा है.

चोरों की तलाश में जुटी 5 टीमें

मैरी कॉम घर पर नहीं हैं, लिहाजा यह पता नहीं चल सका है कि घर से क्या क्या समान चोरी हुआ है. पुलिस फिलहाल घर में जांच कर रही है और उनके आने का इंतजार कर रही है क्योंकि उनके आने के बाद ही पता चल सकेगा कि कितना समान चोरी हुआ है. पुलिस का कहना है कि मैरी कॉम के कोच यहां पहुंचे हैं और वो चीज़ें देख रहे हैं. मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी ने बताया कि 5 टीमें आरोपियों की तलाश कर रही हैं, जल्दी ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा.