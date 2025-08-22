बिहार के थाने में ही सगी बहनों के बीच चप्पल, थप्पड़ युद्ध, घंटों चलता रहा हाई वोल्टेज ड्रामा...देखिए VIDEO

- भभुआ थाना परिसर में दो सगी बहनों के बीच जमकर मारपीट हुई
- पानपति देवी ने जमीन विवाद को लेकर एफआईआर दर्ज कराई थी
- पानपति देवी की कुल 7 बहनें हैं, जिनमें से 3 को पिता ने संपत्ति दी है, इसी पर विवाद
बिहार के कैमूर जिले के भभुआ थाना मंगलवार को उस वक्त रणक्षेत्र में तब्दील हो गया, जब वहां पहुंची दो सगी बहनों के बीच जमकर चप्पल, लात-घूंसे चले. हालांकि कई लोग बीच-बचाव की कोशिश करते रहे, लेकिन विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा था. यह हाई वोल्टेज ड्रामा घंटों तक चलता रहा. अब इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिस पर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.
कैमूर: थाना परिसर में दो बहनों का चप्पल युद्ध, वीडियो वायरल— NDTV India (@ndtvindia) August 22, 2025
बिहार के कैमूर जिले के भभुआ थाना परिसर में जमीनी विवाद को लेकर दो सगी बहनों के बीच जमकर चप्पल और लात-घूंसे चले. घंटों तक चला यह हाई वोल्टेज ड्रामा देखने लोगों की भीड़ जुट गई. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल… pic.twitter.com/CmR565oj1b
आखिर क्या है पूरा माजरा
जानकारी के अनुसार, भभुआ थाना क्षेत्र के डड़वा गांव निवासी पानपति देवी ने 17 अगस्त को जमीन विवाद को लेकर थाना में एफआईआर दर्ज कराई थी. उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग उनकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं. विरोध करने पर उनके घर में घुसकर उनके और उनके पुत्र के साथ मारपीट की गई और दुर्व्यवहार किया गया. पुलिस ने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. इस मामले में गिरफ्तारी के बाद दोनों पक्ष भभुआ थाना पहुंचे, जहां कहासुनी के बाद मारपीट शुरू हो गई.
पहले भी हो चुकी है मारपीट
ग्रामीणों के अनुसार, पानपति देवी की कुल सात बहनें हैं. उनके पिता ने अपनी संपत्ति में से तीन बहनों को हिस्सा दे दिया है, जिससे अन्य बहनों के साथ अक्सर विवाद होता रहता है. इसी विवाद को लेकर बहनों के बीच मारपीट की घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी हैं. भभुआ पुलिस ने बताया कि डड़वा गांव में जमीन विवाद को लेकर मारपीट हुई थी, एफआईआर दर्ज की गई है. थाना परिसर में हुई मारपीट की सूचना पर जांच की जा रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.
(प्रमोद कुमार की रिपोर्ट)
