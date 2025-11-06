न ‘रितिका’ मिली न ‘प्रीति’... ‘हाई सोसाइटी की महिला’ से मिलने की चाहत में बुजुर्ग ने गंवाए ₹32 लाख

प्यार अच्छे अच्छों का दिल पिघला देता है. लेकिन ‘रितिका' और ‘प्रीति' की मीठी-मीठी बातों से बेंगलुरू के एक बुजुर्ग का दिल ऐसा बाग-बाग हुआ कि वह अपनी जिंदगी भर की जमा-पूंजी लुटा बैठे. 63 वर्षीय जी. आनंद को "हाई सोसाइटी महिला" से मुलाकात का झांसा देकर ठगों ने 32 लाख रुपये ठग लिए. जब न मुलाकात हुई, न पैसे वापस मिले, तब बुजुर्ग को ठगी का एहसास हुआ और उन्होंने पुलिस से गुहार लगाई.

अनजान कॉल से शुरू हुई कहानी

पुलिस में दर्ज एफआईआर के मुताबिक, पीड़ित जी. आनंद को 5 सितंबर 2025 को एक अनजान नंबर से कॉल आई थी. कॉल करने वाले ने उनसे पूछा कि क्या वह एक "हाई सोसाइटी की महिला" से मुलाकात में इंट्रेस्टेड हैं? हाई सोसाइटी की महिला का नाम सुनकर आनंद ने जैसे ही हामी भरी, उनसे 1,950 रुपये का शुरुआती ऑनलाइन पेमेंट करने को कहा गया. आनंद ने खुशी-खुशी यह पेमेंट कर दिया.

3 तस्वीरें और व्हाट्सएप पर मीठी बातें

पेमेंट मिलने के बाद बात आगे बढ़ी. जालसाजों ने आनंद को तीन तस्वीरें भेजीं और एक फोटो चुनने के लिए कहा. आनंद ने एक महिला की तस्वीर चुन ली. ठगों ने उसका नाम "रितिका" बताया. ऑनलाइन मुलाकातों का सिलसिला आगे बढ़ा तो कई दिनों तक फोन और व्हाट्सएप के जरिए आनंद "रितिका" से बातचीत करते रहे.

मुलाकात कराने के नाम पर दिखाया असली रंग

कुछ समय बाद "रितिका" ने आनंद से कहा कि वह नवरात्रि पर बाहर जा रही है, इसलिए उनसे बात नहीं कर पाएगी. कुछ दिन बाद एक और महिला ने बुजुर्ग से संपर्क किया और अपना नाम "प्रीति" बताया. उसने कहा कि अगर पैसे मिलें तो वह "रितिका" से मुलाकात का इंतजाम करवा सकती है.

अलग-अलग खातों में भेज दिए 32 लाख रुपये

आनंद इस "प्रीति" की बातों में आ गए और अलग-अलग बैंक खातों में कई बार ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करके 32 लाख रुपये से ज़्यादा की रकम ट्रांसफर कर दी. इसके बाद वही हुआ, जो ऑनलाइन ठगी के ऐसे मामलों में होता है. न "रितिका" से मुलाकात हो पाई और न ही पैसे वापस आए, तब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि वह ठगी का शिकार हो चुके हैं. इसके बाद आनंद पुलिस के पास पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ठगों का पता लगाने में जुटी है.