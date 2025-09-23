शादी के 3 महीने बाद ही नपुंसक होने का आरोप लगाया, मांगे 2 करोड़; पति ने पत्नी पर कर दिया केस

बेंगलुरु में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने शादी के तीन महीने बाद ही अपने पति पर नपुंसक होने का आरोप लगा दिया और 2 करोड़ रुपये देने की मांग करने लगी. मामला इतना बढ़ा कि पति ने अब अपनी पत्नी और उसके परिवार वालों के खिलाफ पुलिस में FIR दर्ज करा दी है. जबरन घर में घुसने और मारपीट का आरोप लगाया है.

बेंगलुरू के गोविंद राजनगर में रहने वाले 35 वर्षीय शख्स की शादी इसी साल 5 मई को हुई थी. शादी के बाद पति पत्नी दोनों बेंगलुरु के सप्तगिरी पैलेस में रहने लगे. पति द्वारा पुलिस में दर्ज कराई गई FIR में कहा गया है कि शादी के तीन महीने बाद ही पत्नी उस पर नपुंसक होने का शक करने लगी क्योंकि उनकी शादीशुदा जिंदगी शुरू नहीं हो पाई थी. पत्नी के आरोपों के बाद पति को मेडिकल जांच कराने के लिए मजबूर होना पड़ा.

पति ने दावा किया कि डॉक्टरों ने जांच में पुष्टि की कि वह सेक्सुअल गतिविधि के लिए शारीरिक रूप से स्वस्थ है, लेकिन मानसिक तनाव के कारण उसे धैर्य रखने की सलाह दी है. डॉक्टरों ने झिझक की वजह मेंटल स्ट्रेस बताई है. दोनों के बीच विवाद तब बढ़ गया जब 29 वर्षीय पत्नी ने पति के ऊपर वैवाहिक जिम्मेदारियां पूरी न करने का आरोप लगाते हुए 2 करोड़ रुपये का मुआवजा मांगना शुरू कर दिया.

पति ने पुलिस में दी शिकायत में पत्नी और उसके परिवारवालों पर हमले और प्रताड़ना का आरोप लगाया है. पति का आरोप है कि 17 अगस्त को पत्नी और उसके रिश्तेदार गोविंद राजनगर स्थित उनके घर में घुस आए और उसके साथ-साथ उसके परिजनों पर भी हमला किया. इस घटना के बाद पति ने पुलिस से संपर्क किया.

पति की शिकायत पर गोविंद राजनगर पुलिस ने उसकी पत्नी और रिश्तेदारों के खिलाफ हमला करने और उत्पीड़न करने की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है. पति ने एक वीडियो जारी करके दावा किया है कि उसकी पत्नी एक पार्टी की मीडिया विंग से जुड़ी है.