मायके से नहीं लौट रही थी बीवी, पति ने फांसी लगाकर दे दी जान

UP News: राहुल अपनी पत्नी को विदाई कराकर घर लाना चाहता था, लेकिन वह आ नहीं रही थी. पत्नी के इनकार से दुखी होकर उसने जान देने जैसा खौफनाक कदम उठा लिया.

पत्नी के बर्ताव से दुखी पति ने की आत्महत्या. (सांकेतिक फोटो)
  • बलिया के उभाव थाना क्षेत्र के जिउतपुरा गांव में 30 साल के लड़के ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली.
  • राहुल यादव की पत्नी मायके से वापस नहीं आ रही थी, जिससे वह मानसिक रूप से परेशान था.
  • मृतक राहुल यादव पीएसी जवान कोमल यादव का बड़ा बेटा था और उसने हाल ही में दूसरी शादी की थी.
बलिया:

उत्तर प्रदेश के बलिया से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. उभाव थाना क्षेत्र के जिउतपुरा गांव में 30 साल के युवक ने सिर्फ इसलिए आत्महत्या कर ली, क्यों कि उसकी बीवी मायके से वापस नहीं आ रही थी. इस बात से परेशान शख्स ने फांसी लगाकर जान दे दी. ये जानकारी पुलिस की तरफ से मंगलवार को दी गई.

लड़के ने पेड़ से फांसी लगाकर दी जान

मृतक का नाम राहुल यादव है. सोमवार देर रात उसने अपने घर के पास एक पेड़ में गमछा से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली. परिजनों ने मंगलवार को तड़के उसे फंदे पर लटके देखा तो उनके होश उड़ गए. उन्होंने घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी. थाना प्रभारी संजय शुक्ला ने बताया कि मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

पत्नी के मायके से नहीं लौटने से था परेशान

उन्होंने बताया कि मृतक राहुल सीतापुर में कार्यरत पीएसी जवान कोमल यादव का बड़ा बेटा है. राहुल ने दो शादियां की थीं. पहली शादी टूटने के बाद उसने पांच महीने पहले ही दूसरी शादी की थी. उसकी पत्नी अपने मायके में है. राहुल के परिजनों से मिली जानकारी का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि राहुल अपनी पत्नी को विदाई कराकर घर लाना चाहता था, लेकिन वह आ नहीं रही थी. पत्नी के इनकार से दुखी होकर उसने यह कदम उठा लिया. पुलिस मामले की छानबीन कर रही है.

