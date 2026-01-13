बरेली में पत्नी ने रची खौफनाक साजिश, प्रेमी संग मिलकर हथौड़े बरासकर पति की बेरहमी से हत्या

उत्तर प्रदेश के बरेली से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. जहां एक पत्नी ने अपने ही पति की हत्या की ऐसी साजिश रची कि पुलिस भी सुनकर दंग रह गई. दरअसल पांच महीने तक प्लानिंग करने के बाद उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया, हत्या का तरीका इतना बेरहम था कि सुरेश पाल का सिर हथौड़े से बुरी तरह कुचल दिया गया.

फिल्मी स्टाइल में रची गई कहानी

इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद पत्नी ने इसे ऐसे पेश किया जैसे किसी बाहरी व्यक्ति ने घर में घुसकर हत्या को अंजाम दिया हो. लेकिन जब ये मामला पुलिस के पास पहुंचा, तब इस मामले की कड़ी से कड़ी जोड़ी गई तो सच्चाई सामने आ गई. जिसके बाद आरोपी पत्नी ममता और उसके प्रेमी होतम सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है.

कहां की वारदात?

यह मामला बरेली के सिरौली थाना क्षेत्र का है. सुरेश पाल की हत्या की सूचना मिलने पर पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची. शुरुआती जांच में तो पुलिस को लगा कि हत्या किसी बाहरी व्यक्ति ने की होगी. लेकिन कॉल डिटेल्स, चैटिंग और डिजिटल सबूतों ने पूरी साजिश का पर्दाफाश कर के रख दिया.

कैसे दिया हत्या को अंजाम?

पुलिस पूछताछ में ममता ने कबूला कि उसने पति को पहले काबू में किया और फिर होतम ने हथौड़े से उसके सिर पर ताबड़तोड़ कई वार किए. हथौड़े के खतरनाक वार से सुरेश की मौके पर ही मौत हो गई. हत्या के बाद सबूत मिटाने के लिए ममता ने मोबाइल की सिम तक को भी तोड़ दिया था और हथौड़े को पानी से धोकर साफ कर दिया.

पुलिस का बयान

अंशिका वर्मा, एसपी दक्षिणी ने बताया कि थाना सिरौली क्षेत्र में 26 तारीख को सुरेश नाम के व्यक्ति की हत्या की सूचना प्राप्त हुई थी. जांच में पता चला कि उसकी हत्या उसकी पत्नी ममता और उसके प्रेमी ने की है. इनके बीच तीन वर्षों से प्रेम संबंध थे, घटना के बाद मोबाइल सिम तोड़ दी गई. दोनों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है.

डिजिटल सबूत ने खोल दिया राज

पुलिस ने व्हाट्सएप चैटिंग, वॉइस कॉलिंग और डीआर डेटा खंगाला, फिर सबूतों के आधार पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है.