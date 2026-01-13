विज्ञापन
यूपी के हापुड़ में एक शख्स के लिए पुलिसवाले बन गए 'भगवान', यूं बची युवक की जान

यूपी के हापुड़ में पुलिसवाले एक शख्स के लिए भगवान बनकर आए. मिर्गी के कारण बेहोश हुए युवक की जान पुलिसवाले ने बचाई.

यूपी के हापुड़ में मिर्गी का दौरा से बेहोश शख्स की मदद करते पुलिसकर्मी
हापुड़:

उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक मिर्गी के मरीज के लिए डायल 112 की पुलिस फरिश्ता बनकर पहुंची. गढ़ में एक युवक को मिर्गी का दौरा पड़ने के बाद वह सड़क किनारे बेहोश हो गया. स्थानीय लोगों ने डायल 112 पुलिस को सूचना दी. जिसके बाद पीआरवी पर तैनात पुलिसकर्मी सुनील कुमार और प्रमोद कुमार तत्काल मौके पर पहुंचे और मानवता की मिसाल पेश करते हुए युवक के हाथों को सिपाही ने काफी देर तक मालिश की जिसके बाद युवक की स्थिति में सुधार हुआ. 

'भगवान' बन गए पुलिसवाले 

पुलिसकर्मियों ने बिना समय गंवाए उसे एक ई-रिक्शा में लिटाकर तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) गढ़मुक्तेश्वर में भर्ती कराया. चिकित्सकों के मुताबिक समय पर इलाज मिलने से युवक की जान बच गई है और अब उसकी हालत स्थिर है. पुलिसकर्मियों की इस त्वरित कार्रवाई और सेवा भावना की स्थानीय लोगों ने सराहना की है.

बेहोश होकर गिर गया था शख्स 

थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र के गांव चित्तौड़ा निवासी गढ़-स्याना रोड से गुजर रहा था, तभी उसे अचानक मिर्गी का दौरा पड़ा और वह सड़क किनारे बेहोश होकर गिर गया. राहगीरों की सूचना पर डायल 112 की पीआरवी पर तैनात पुलिसकर्मी सुनील कुमार और प्रमोद कुमार तत्काल मौके पर पहुंचे. पुलिसकर्मियों ने पहले युवक को मालिश कर होश में लाने का प्रयास किया. 

पुलिसकर्मियों के कारण शख्स की बच गई जान 

जिसके बाद युवक की स्थिति में सुधार हुआ. जिसके तुरंत बाद पुलिसकर्मियों ने बिना समय गंवाए उसे एक ई-रिक्शा में लिटाकर तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) गढ़मुक्तेश्वर में भर्ती कराया. चिकित्सकों के मुताबिक समय पर इलाज मिलने से युवक की जान बच गई है और अब उसकी हालत स्थिर है. पुलिसकर्मियों की इस त्वरित कार्रवाई और सेवा भावना की स्थानीय लोगों ने सराहना की है.

