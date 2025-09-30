विज्ञापन
लड़कियों को हनीट्रैप के लिए भी मजबूर करता था डर्टी बाबा चैतन्यानंद, CJI के नाम का देता था झांसा!

बाबा चैतन्यानंद सरस्वती के काले चिट्ठे से नए-नए राज सामने आ रहे हैं. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, केस दर्ज होने के बाद उसने लड़कियों से कहा था कि मेरा कुछ नहीं होगा, मैं अभी चीफ जस्टिस को फोन करता हूं.

  • सूत्रों का दावा है कि चैतन्यानंद लड़कियों का शोषण तो करता ही था, उन्हें हनीट्रैप के तौर पर भी यूज करता था
  • केस दर्ज होने पर उसने कथित तौर पर कुछ लड़कियों से कहा था कि मेरा कुछ नहीं होगा, अभी चीफ जस्टिस को फोन करता हूं
  • चैतन्यानंद लड़कियों को एयर होस्टेस बनाने का भी झांसा देता था. उसने कई लड़कियों के बायोडाटा भी मंगवा रखे थे
नई दिल्ली:

दिल्ली के डर्टी बाबा चैतन्यानंद को लेकर एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं. 17 लड़कियों के शोषण के आरोप में गिरफ्तार चैतन्यानंद से पूछताछ के बाद पुलिस को पता चला है कि वह न सिर्फ खुद लड़कियों का शोषण करता था, बल्कि उन्हें हनीट्रैप के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए मजबूर भी करता था. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, चैतन्यानंद ने केस दर्ज होने के बाद CJI का नाम लेकर कहा था कि मेरा कुछ नहीं होगा. 

...अभी CJI को फोन करता हूं

चैतन्यानंद के इंस्टिट्यूट की लड़कियां जब एक के बाद एक सामने आकर उसकी काली करतूतों की पोल खोल रही थीं, उसके खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया था, तब भी उसकी हेकड़ी कम नहीं हुई थी. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, केस दर्ज होने के बाद उसने कुछ लड़कियों से कहा था कि मेरा कुछ नहीं होगा, मैं अभी चीफ जस्टिस को फोन करता हूं. पुलिस का कहना है कि चैतन्यानंद को अपने किए का कोई अफसोस नहीं है.

चैतन्यानंद की राजदार तीन बहनें

दिल्ली पुलिस ने इस मामले में रश्मि, काजल और श्वेता नाम की महिलाओं से पूछताछ की है. ये तीनों सगी बहनें हैं. इनमें से श्वेता आश्रम के इंस्टिट्यूट की डीन रही है , जबकि बाकी दो बहनें इंस्टिट्यूट में वार्डन के पद पर थीं. दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक, जांच के दौरान चैतन्यानंद के मोबाइल में इनमें से एक महिला की रात के वक्त की अश्लील फोटो मिली है. ये फोटो चैतन्यानंद के कमरे की है. 

लड़कियों से कराता था हनीट्रैप

चैतन्यानंद लड़कियों को अपने जाल में फंसाने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाता था. पुलिस सूत्रों का दावा है कि वह लड़कियों को हनी ट्रैप के लिए भी इस्तेमाल करता था. वह कुछ लड़कियों को अल्मोड़ा भी लेकर गया था.  पुलिस सूत्रों ने बताया कि बाबा ने एक लड़की से कहा था कि एक लड़के के साथ अश्लील फोटो खींचकर मुझे भेजो. उसे हग करो (गले लगाओ) और मुझे फोटो भेजो. सूत्रों का दावा है कि चैतन्यानंद ने यह काम उस लड़के को हनीट्रैप में फंसाने के लिए करवाया था. इसके लिए उस लड़की को कुछ पैसे भी दिए थे.

चैतन्यानंद ने कई लड़कियों के बायोडाटा भी मंगवा रखे थे. इनमें से कई रेज्यूमे एयर होस्टेस की नौकरी के लिए थे. इससे ऐसा लगता है कि चैतन्यानंद लड़कियों को एयर होस्टेस बनाने का भी झांसा दे रहा था. इतना ही नहीं, लड़कियों को अपने झांसे में लेने के लिए गहने, महंगे गिफ्ट जैसे घड़ियां और चश्मे वगैरा भी देता था. बाबा के मोबाइल में HIK vision मोबाइल ऐप मिला है. इस ऐप के जरिए ही आश्रम के सीसीटीवी कैमरे उसके मोबाइल से कनेक्ट थे. 

लंदन का वॉट्सऐप नंबर चला रहा था

चैतन्यानंद के मोबाइल की जांच से पुलिस के काफी सुराग मिले हैं. इसमें बड़ी संख्या में लड़कियों के चैट मिले हैं. काफी चैट डिलीट भी कर दी गई थीं. बाबा ने एक लड़की को लगातार मैसेज किए थे. लिखा था- बेबी आई लव यू. इससे तंग आकर उस लड़की ने चैतन्यानंद का नंबर ब्लॉक कर दिया था. बताया जा रहा है कि केस दर्ज होने के बाद फरारी के दौरान वह लंदन का वॉट्सएप नंबर इस्तेमाल कर रहा था. 

आश्रम में बाबा का होटल जैसा लग्जरी रूम

बाबा चैतन्यानंद आश्रम के जिस कमरे में रहता था, वह महंगे के होटल के वीआईपी सूट से कम नहीं था. इस लग्जरी रूम में बेड, टीवी के अलावा एक छोटा ऑफिस भी बना रखा था. कमरे में बालकनी भी थी. फिलहाल दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से छानबीन कर रही है और बाबा चैतन्यानंद के पूरे नेटवर्क का पता लगाने की कोशिश कर रही है.

