दिल दहला देने वाली वारदात: दिल्ली के नरेला में 5 साल के मासूम की निर्मम हत्या, ट्रांसपोर्टर के ड्राइवर पर आरोप

बाहरी उत्तरी दिल्ली के नरेला थाना क्षेत्र में 5 साल के एक मासूम बच्चे की निर्मम हत्या कर दी गई है. आरोप है कि इस वारदात को बच्चे के पिता के पास काम करने वाले ड्राइवर ने अंजाम दिया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फरार आरोपी की तलाश में जुट गई है.

गला रेतकर और चाकू मारकर की हत्या

नरेला थाना क्षेत्र के घोघा के पास न्यू सनौठ कॉलोनी में 5 वर्षीय तेजस नाम के बच्चे की हत्या की गई है. परिजनों का आरोप है कि उनके पिता के पास काम करने वाला नीटू नाम का ड्राइवर बच्चे को बहला-फुसलाकर अपने कमरे पर ले गया. कमरे पर ले जाने के बाद आरोपी ने कथित तौर पर बच्चे का गला रेतकर और पेट में चाकू मारकर हत्या कर दी. जब बच्चा आसपास नहीं मिला, तो परिजन ड्राइवर के कमरे पर पहुंचे. वहां नीटू फरार मिला और बच्चे का शव कमरे में पड़ा था.

दीपावली के दिन हुए झगड़े का बदला

परिजनों ने हत्या के पीछे की एक हैरान करने वाली वजह बताई है. परिजनों का आरोप है कि दीपावली के दिन दो ड्राइवरों का आपस में झगड़ा हो रहा था, जिसे बच्चे के पिता (मालिक) ने धमकाकर शांत कराया और दोनों को घर भेज दिया. परिजनों के मुताबिक, झगड़े से नाराज एक ड्राइवर ने आज मालिक के बेटे की हत्या कर इसका बदला लिया.

पुलिस ने फिलहाल फरार ड्राइवर नीटू की तलाश तेज कर दी है. ड्राइवर के पकड़े जाने के बाद ही इस निर्मम हत्या के पीछे की असली वजह का खुलासा हो पाएगा.