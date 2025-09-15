विज्ञापन
शाहजहांपुर में जमीन में दफन की गयी 15 दिन की बच्ची, पुलिस ने सुरक्षित बाहर निकाला

जैतीपुर थाना क्षेत्र के गोडापुर गांव में लगभग 15 दिन की बच्ची कुछ छोटे पेड़ों के बीच जमीन में दबी थी और उसके रोने की आवाज सुनकर एक ग्रामीण ने पास जाकर देखा तो बच्ची का एक हाथ जमीन से बाहर निकला हुआ था.

शाहजहांपुर में जमीन में दफन की गयी 15 दिन की बच्ची, पुलिस ने सुरक्षित बाहर निकाला
  • शाहजहांपुर जिले के जैतीपुर क्षेत्र में करीब 15 दिन की जीवित बच्ची जमीन में दफन मिली
  • बच्ची की आवाज सुनकर एक ग्रामीण ने देखा कि उसका एक हाथ मिट्टी से बाहर निकला हुआ था
  • पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मिट्टी हटाकर बच्ची को जमीन से बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया
शाहजहांपुर:

शाहजहांपुर जिले के जैतीपुर क्षेत्र में रविवार को करीब 15 दिन की जीवित बच्ची जमीन में दफन मिली. ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने बच्ची को जमीन से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया. पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने रविवार को 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि जैतीपुर थाना क्षेत्र के गोडापुर गांव में लगभग 15 दिन की बच्ची कुछ छोटे पेड़ों के बीच जमीन में दबी थी और उसके रोने की आवाज सुनकर एक ग्रामीण ने पास जाकर देखा तो बच्ची का एक हाथ जमीन से बाहर निकला हुआ था.

मिट्टी हटाकर बच्ची को बाहर निकाला

उन्होंने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और सावधानीपूर्वक मिट्टी हटाकर जमीन से बच्ची को बाहर निकलवाया. द्विवेदी ने बताया कि बच्ची की सांसे चल रही थीं और उसे स्थानीय सरकारी अस्पताल भेजा गया जहां से उसे बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है. मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य राजेश कुमार ने बताया कि आज दोपहर बाद गंभीर हालत में एक बच्ची अस्पताल लाई गई थी.

किसने बच्ची को दफनाया, जांच जारी

फिलहाल बच्ची का इलाज किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि बच्ची की गंभीर हालत को देखते हुए उसे सघन देखभाल इकाई में रखा गया है और उसकी हालत स्थिर है. पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बच्ची किसकी है और किसने उसे दफनाया है, इसकी जांच की जा रही है.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
