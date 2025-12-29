मथुरा में सनी लियोनी की न्यू ईयर पार्टी पर बवाल, जानिए संतों में क्यों उबाल

उत्तर प्रदेश की धार्मिक नगरी मथुरा में नए साल के अवसर पर होने वाले एक्ट्रेस सनी लियोनी के कार्यक्रम को लेकर विवाद हो गया है. मथुरा के साधु-संत इस कार्यक्रम के विरोध में आ गए हैं. संतों ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर इस कार्यक्रम को रद्द करने और आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. वहीं सनी लियोनी इस कार्यक्रम का सोशल मीडिया पर प्रचार करती हुई नजर आ रही हैं. उन्होंने एक वीडियो संदेश में लोगों से कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की है.

फलाहारी बाबा ने जिलाधिकारी से क्या मांग की है

श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर केस के मुख्य याचिकाकर्ता दिनेश फलाहारी महाराज ने इस कार्यक्रम को लेकर मथुरा के जिलाधिकारी को पत्र लिखा है. अपने पत्र में उन्होंने लिखा है कि नए साल के अवसर पर मथुरा के होटल ललिता ग्राउंड और होटल दा ट्रक में पोर्न स्टार सनी लियोनी का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है. इस कार्यक्रम में अश्लीलता और फूहड़ता परोसने की तैयारी रो रही है. उनका कहना है कि ब्रजभूमि में हमारे अराध्य श्रीकृष्ण कन्हैया ने रासलीलाएं की हैं. उनका कहना है कि दुनिया भर के सनातनी यहां आकर भजन-कीर्तन और पूजा-पाठ करते हैं. ऐसे दिव्य गोलोक भूमि को कुछ लोग साजिश के तहत बदनाम करना चाहते हैं. उनका कहना है कि आयोजक लोगों की धार्मिक भावनाएं भड़काना चाहते हैं.

सनी लियोनी के कार्यक्रम को निरस्त करने के लिए दिनेश फलाहारी महाराज की ओर से मथुरा के जिलाधिकारी को लिखा गया पत्र.

फलाहारी बाबा ने अपने पत्र में कहा है कि ये लोग धार्मिक नगरी को कलंकित करना चाहते हैं. फलाहारी बाबा ने जिलाधिकारी से सनी लियोनी के कार्यक्रम को निरस्त कराकर आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई करने की अपीली की है.

