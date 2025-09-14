विज्ञापन
प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या, फिर बाइक से 22 किमी दूर जाकर फेंक दी लाश... ऐसे खुला राज

उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में एक पत्‍नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्‍या कर दी और इसे सड़क हादसे का रूप देने के लिए 22 किमी दूर शव को बाइक सहित फेंक दिया. हालांकि पत्‍नी की साजिश पुलिस के आगे फेल हो गई.

  • उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में एक पत्‍नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्‍या कर दी.
  • पत्‍नी ने पति को शराब पिलाई और फिर हत्‍या कर दी. सड़क हादसे का रूप देने के लिए शव को सड़क पर फेंक दिया.
  • पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए मृतक की पत्नी नेहा और प्रेमी जितेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है.
नई दिल्‍ली :

उत्तर प्रदेश का सौरभ हत्‍याकांड किसे याद नहीं है, जहां पत्‍नी मुस्‍कान ने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया था. अब उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से भी ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जिसमें पत्‍नी नेहा, मुस्‍कान से भी ज्‍यादा शातिर निकली है. नेहा ने पति को शराब पिलाई और फिर प्रेमी के साथ मिलकर उसका गला घोंटकर हत्या कर दी. इस वारदात को सड़क हादसे का रूप देने के लिए नेहा, प्रेमी के साथ मिलकर पति का शव बाइक से 25 किमी दूर ले गई और उसे सड़क पर फेंक दिया. हालांकि पुलिस ने नेता और उसके प्रेमी जितेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है. 

यह मामला महराजगंज जिले की कोतवाली ठूठीबारी थाना क्षेत्र के गांव राजाबारी का है. यहां के नागेश्वर रौनियार की शादी छह साल पहले नेपाल के नवलपरासी जिले में आने वाले गांव गोपालपुर निवासी नेहा के साथ हुई थी. पिछले एक साल से नेहा गांव के ही रहने वाले युवक जितेंद्र के साथ प्रेम करने लगी. दो महीने पहले नेता अपने पति नागेश्वर को छोड़कर अपने 5 साल के बेटे आदविक और प्रेमी जितेंद्र के साथ महराजगंज शहर स्थित एक किराये की मकान में रहने लगी.

शराब पिलाई, चिकन खिलाया और फिर कर दी हत्‍या

नेहा ने प्रेमी के साथ साजिश रची और पति नागेश्वर को कमरे पर बुलाया. नेहा ने पति को चिकन खिलाने के साथ ही शराब पिलाई. फिर पति के बाद हाथ-पैर बांधकर प्रेमी के साथ उसका गला घोंट हत्या कर दी.

परिवार और पुलिस को गुमराह करने के लिए नेहा ने पति की हत्या करने के बाद शव को नहलाया, फिर शव को दूसरे कपड़े पहनाकर प्रेमी के साथ बाइक से 25 किलोमीटर दूर निचलौल थाना क्षेत्र के सिंदुरिया निचलौल हाइवे पर लेकर पहुंची, जहां पर बाइक के साथ ही पति के शव को सड़क पर फेंक फरार हो गई.

पुलिस ने सख्‍ती से की पूछताछ, नेहा ने कबूला गुनाह 

हालांकि नेहा की यह साजिश कुछ ही घंटे बाद उजागर हो गई. पुलिस की ओर से मामले की सख्ती से जांच करने पर आरोपी नेहा ने अपने गुनाह को कुबूल करते हुए बताया कि पति नागेश्वर उसकी राह में रोड़ा बन रहा था. प्रेम संबंधों को खुलकर जीने में बाधा डाल रहा था. इसी वजह से प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की खौफनाक साजिश रची. नेहा ने हत्या को अंजाम देने के बाद सड़क हादसे का रूप देने का खेल खेला, लेकिन उनकी कोशिश नाकाम रही.

जांच में खुलासा हुआ है कि मृतक की पत्नी और उसका प्रेमी ही इस हत्याकांड के असली गुनहगार हैं. पुलिस ने नेहा और उसके प्रेमी जितेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है. 

नेहा के प्रेमी जितेंद्र की दुकान पर ही नागेश्‍वर मजदूरी करता था. नागेश्वर की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है.

Uttar Pradesh, Maharajganj Murder, Wife Kills Husband In Maharajganj
