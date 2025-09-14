विज्ञापन
हम आपको और टेंशन नहीं देना चाहते... ग्रेटर नोएडा में 13वीं मंजिल से बेटे के साथ कूदी महिला, जानें वजह

ये घटना ग्रेटर नोएडा के बिसरख थाने की है. यहां की ऐस सिटी सोसाइटी में रहने वाली इस महिला की पहचान साक्षी चावला और उनके बेटे की पहचान दक्ष चावला के रूप में की गई है.

  • ग्रेटर नोएडा में एक महिला ने अपने मानसिक रूप से विक्षिप्त बेटे के साथ 13वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या की
  • महिला ने पति के लिए सुसाइड नोट छोड़ा जिसमें लिखा था कि वे किसी को जिम्मेदार नहीं मानते
  • घटना बिसरख थाना क्षेत्र की ऐस सिटी सोसाइटी में हुई, मृतकों की पहचान साक्षी चावला और दक्ष चावला के रूप में हुई
दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा से एक दर्दनाक घटना सामने आई है. यहां एक महिला ने अपने 11 वर्षीय बेटे के साथ 13वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली. महिला ने अपने पति के लिए एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है. घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है. साथ ही शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि जिस बच्चे की इस घटना में मौत हुई है वो मानिसक रूप से विक्षप्त था. बेटे की वजह से उसकी मां काफी परेशान रहा करती थी. सुसाइड करने का मुख्य कारण भी बच्चे की मानसिक हालत ही थी. पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है. 

ये घटना ग्रेटर नोएडा के बिसरख थाने की है. यहां की ऐस सिटी सोसाइटी में रहने वाली इस महिला की पहचान साक्षी चावला और उनके बेटे की पहचान दक्ष चावला के रूप में की गई है. पुलिस को महिला के पास से एक सोसाइड नोट भी मिला है. इस सुसाइड नोट में महिला ने पति को सॉरी लिखा है. साथ ही आगे लिखा है कि हम दोनों आपको और टेंशन नहीं देना चाहते हैं. इसलिए हम ये दुनिया छोड़कर जा रहे हैं. हमारी मौत का कोई जिम्मेदार नहीं है. इसकी लिए सिर्फ हम जिम्मेदार हैं.

पुलिस के अनुसार मृतक महिला का पति गुरुग्राम में नौकरी करता है.जिस समय घटना हुई उसे समय अपने कमरे में था वह करीब सुबह 9:00 बजे उठा और उसने अपनी पत्नी से बेटी को दवा देने के लिए कहा और फिर वह कमरे में चला गया. इसी दौरान पत्नी ने बच्चों को दबा दी और उसके बाद उसने छलांग लगा दी.

