कानपुर में 6 साल की मासूम के साथ दरिंदगी की हदें पार, रेप के आरोपी 13, 8 साल के नाबालिग

बच्ची का मेडिकल काशीराम ट्रामा सेंट्रल में करवाने के लिए जब जाजमऊ पुलिस लेकर पहुंची तो डॉक्टर स्टाफ घंटा पुलिस से बहस करता रहा. पहली प्राथमिकता होती है इलाज. लेकिन डॉक्टर और पुलिस कागजी कार्रवाई को लेकर उलझ गए.

कानपुर:

कानपुर से 6 साल की मासूम के साथ रेप का रूह कंपा देने वाला मामला सामने आया है. इस मामले के आरोपी 13 और 8 साल के दो नाबालिग है, जिन्होंनें लालच देकर मासूम बच्ची से रेप किया. जानकारी के अनुसार यह घटना थाना जाजमऊ क्षेत्र के छबीले पुरवा की है. यहां रहने वाले 13 वर्षीय और 8 वर्षीय दो किशोरों की नीयत पड़ोस में रहने वाली 6 साल की मासूम बच्ची पर बिगड़ गई. उन्होंने बच्ची को अकेला पाकर उसे 5 रुपये का लालच दिया और बहला-फुसलाकर अपने साथ पास के ही एक सूने और बंद पड़े मकान में ले गए. जहां बच्ची के साथ हैवानियत की हदें पार की गई.

मामले की सूचना मिलते ही मचा हड़कंप

जब दर्द से कराहती बच्ची ने चिल्लाने की कोशिश की, तो आरोपियों ने उसका मुंह दबा दिया ताकि उसकी आवाज बाहर न जा सके. किसी तरह मासूम बच्ची रोते-बिलखते अपने घर पहुंची, उसकी हालत देखकर मां घबरा गई. जब मां ने पूछा तो बच्ची ने अपने साथ हुई दरिंदगी की पूरी कहानी बताई, जिसे सुनकर परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई. घर में कोहराम मच गया और उन्होंने बिना देर किए तुरंत पुलिस को घटना की सूचना दी. इस मामले की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया.

आला अधिकारी ने क्या कुछ बताया

मामले की गंभीरता को देखते हुए, पुलिस फौरन मौके पर पहुंची. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपी नाबालिग किशोरों को भी हिरासत में ले लिया और उनसे पूछताछ शुरू कर दी. घटना की सूचना पर एसीपी कैंट आकांक्षा पाण्डेय भी मौके पर पहुंचीं और स्थिति का जायजा लिया. उन्होंने पीड़ित बच्ची के परिजनों से बात की. एसीपी के निर्देश पर पीड़ित बच्ची को तत्काल मेडिकल परीक्षण के लिए अस्पताल भिजवाया गया. एसीपी कैंट आकांक्षा पाण्डेय ने बताया कि पहली नजर में 13 वर्षीय किशोर द्वारा 6 वर्षीय किशोरी से रेप करने की बात सामने आई है.

