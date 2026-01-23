Zak Foulkes: जिस शर्मनाक रिकॉर्ड से भागते हैं दुनिया के सभी खिलाडी, वहीं अनचाहा रिकॉर्ड जैकरी फॉक्स के नाम जुड़ा

Zak Foulkes, India vs New Zealand: जैकरी फॉक्स (Zak Foulkes) के नाम एक अनचाहा शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया है. वह न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की तरफ से टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के एक मैच में सबसे ज्यादा रन लुटाने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं. उनसे पहले न्यूजीलैंड की तरफ से टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के एक मैच में सबसे ज्यादा रन लुटाने का अनचाहा शर्मनाक रिकॉर्ड बेन व्हीलर (Ben Wheeler) के नाम दर्ज था. जिन्होंने एक मैच में कीवी टीम की तरफ से 64 रन लुटा दिए थे. मगर आज (23 जनवरी 2026) रायपुर में भारत के खिलाफ 67 रन लुटाते हुए यह अनचाहा शर्मनाक रिकॉर्ड जैकरी फॉक्स के नाम दर्ज हो गया है.

न्यूजीलैंड की तरफ से T20I के एक मैच में सबसे ज्यादा रन लुटाने वाले पांच गेंदबाज

जैकरी फॉक्स - 3 ओवर - 67 रन - बनाम भारत

बेन व्हीलर - 3.1 ओवर - 64 रन बनाम ऑस्ट्रेलिया

जेम्स नीशम - 4.00 ओवर - 60 रन - बनाम ऑस्ट्रेलिया

एसएचए रेंस - 4.00 ओवर - 58 रन - बनाम श्रीलंका

ईश सोढ़ी - 4.00 ओवर - 58 रन - बनाम पाकिस्तान

रायपुर में काफी महंगे रहे फॉक्स

भारत के खिलाफ दूसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में जैकरी फॉक्स काफी महंगे रहे. मैच के दौरान उन्होंने अपनी टीम की तरफ से कुल तीन ओवरों की गेंदबाजी की. इस बीच 22.33 की इकॉनमी से 67 रन लुटा डाले. इस दौरान उन्हें कोई सफलता भी हाथ नहीं लगी.

फॉक्स T20I क्रिकेट करियर

फॉक्स ने न्यूजीलैंड की तरफ से खबर लिखे जाने तक कुल 17 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनको 16 पारियों में 26.28 की औसत से 18 सफलता हाथ लगी है. 20 रन खर्च कर एक मैच में तीन विकेट उनकी सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन है.

