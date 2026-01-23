हारिस रऊफ से लेकर रिजवान तक, T20 World Cup 2026 से भी हो गई इन 5 पाक खिलाड़ियों की छुट्टी?

Pakistan Cricket Team: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के आगाज में अब गिनती के महज कुछ दिन शेष रह गए हैं. करीब-करीब सभी टीमों ने आगामी टूर्नामेंट के लिए अपनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है. मगर पाकिस्तान के टीम की अब तक पुष्टि नहीं हो पाई है. आगामी टूर्नामेंट के लिए कौन से खिलाड़ी टीम में हिस्सा लेंगे. इसकी पुष्टि तो नहीं हो पाई है. मगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जाने वाले तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए टीम का ऐलान हो गया है. उम्मीद जताई जा रही है कि टी20 वर्ल्ड कप में भी यही खिलाड़ी हिस्सा लेंगे. 16 सदस्यीय टीम में बाबर आजम के अलावा शाहीन शाह अफरीदी की वापसी हुई हैं. इसके अलावा ग्रीन टीम के पांच बड़े खिलाड़ियों को नजरअंदाज किया गया है. जिस तरह से टी20 वर्ल्ड कप को देखते हुए इन खिलाड़ियों को नजरअंदाज किया गया है. बेहद कम संभावना नजर आ रही है कि उन्हें टी20 वर्ल्ड कप की टीम में भी मौका मिलेगा. नजरअंदाज किए गए खिलाड़ियों के नाम कुछ इस प्रकार हैं-

मोहम्मद रिजवान

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान मोहम्मद रिजवान को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए टीम में शामिल नहीं किया गया है. वह पिछले काफी समय से टी20 फॉर्मेट में वापसी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं. बिग बैश लीग में भी उनका बल्ला तंग ही गुजरा था. शायद यहीं वजह है कि रिजवान को टीम में शामिल नहीं किया गया है.

खुशदिल शाह

मध्यक्रम के अनुभवी ऑलराउंडर खुशदिल शाह को भी मौका नहीं मिला है. जिससे उम्मीद लगाई जा रही है कि शायद ही उनको टी20 वर्ल्ड कप की स्क्वाड में जगह मिले. खबर लिखे जाने तक खुशदिल ने पाकिस्तान की तरफ से कुल 38 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से 33 पारियों में 17.36 की औसत से 434 रन निकले हैं. वहीं गेंदबाजी के दौरान उन्होंने 10 पारियों में 21.33 की औसत से छह विकेट चटकाए हैं.

हारिस रऊफ

हारिस रऊफ भी टीम में जगह बनाने में नाकामयाब हुए हैं. जिसके बाद उनके भी टीम में शामिल किए जाने पर संशय के बादल मंडराने लगे हैं. खबर लिखे जाने तक रऊफ ने पाकिस्तान की तरफ से कुल 94 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनको 92 पारियों में 21.10 की औसत से 133 सफलता हाथ लगी है.

हसन अली

रऊफ को ही नहीं हसन अली को भी मौका नहीं मिला है. अली ने पाकिस्तान के लिए खबर लिखे जाने तक 57 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. इस दौरान उनको 56 पारियों में 23.30 की औसत से 72 विकेट प्राप्त हुए हैं.

मोहम्मद हारिस

मोहम्मद हारिस को भी निराशा हाथ लगी है. 24 वर्षीय विकेट कीपर बल्लेबाज ने पाकिस्तान की तरफ से 35 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से 34 पारियों में 17.34 की औसत से 555 रन निकले हैं.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए पाकिस्तान की टीम

सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, बाबर आजम, फहीम अशरफ, फखर जमान, ख्वाजा मोहम्मद नफे (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, मोहम्मद सलमान मिर्जा, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान (विकेटकीपर), सैम अयूब, शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान, उस्मान खान (विकेटकीपर) और उस्मान तारिक.

सीरीज का शेड्यूल

पहला T20I : गुरुवार : 29 जनवरी

दूसरा T20I : शनिवार : 31 जनवरी

तीसरा T20I : रविवार : 1 फरवरी

